LAKE WALES, Fla. (WFLA) — Jessica Garrett creció en Lake Wales y ha visto el impacto de los huracanes antes.

“El huracán Charley fue terrible, para decirlo suavemente”, dijo Garrett.

En un período de seis semanas, cuatro huracanes cruzaron Florida en 2004. Las tormentas causaron daños importantes en Lake Wales y muchas otras comunidades en Florida Central.

Este año, el huracán Ian trajo más daños a la comunidad, pero como muchos, Garrett no está preocupado por la tormenta tropical Nicole.

“Honestamente, como nativa de Florida no estoy tan preocupada. No me he preparado, podría sacar algunos de los artículos de la ventana delantera aquí en caso de que entre agua, porque tuvimos eso con Ian”, dijo Garret.

No muy lejos, en un vecindario donde todavía hay escombros de la tormenta y techos cubiertos de lona dañados por Ian, Kissie Hector está preocupada.

Ian dañó su techo y las tejas se acaban de entregar en la parte superior de su casa para que se puedan hacer las reparaciones.

“Mi preocupación, dado que no hay tejas en mi techo, es que seguirá lloviendo en mi habitación”, dijo Hector mientras ella y otros vigilan atentamente los pronósticos de la tormenta que se avecina.