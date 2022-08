CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – Los agentes del condado de Manatee están buscando a un hombre que amenazó con hacer explotar un banco durante un robo en Parrish el lunes por la tarde.

Según la oficina del alguacil del condado de Manatee, el hombre no identificado entró en Fifth Third Bank del 11215 US 301 North, en Parrish alrededor de las 2:40 p.m. y se acercó al mostrador del banco con un paquete en la mano. Luego, el hombre dejó caer el paquete en el mostrador junto con una nota que exigía dinero en efectivo y una declaración amenazante sobre “hacer explotar” el banco, dijeron los agentes.

Después de que el cajero le entregó una cantidad no revelada de efectivo, el hombre salió del banco y se alejó en un Ford Fusion azul de modelo antiguo. Las autoridades dijeron que otra persona pudo haber estado involucrada en el robo.

Se llamó al Escuadrón de Bombas de MCSO para examinar si el paquete que se dejó atrás era de hecho un dispositivo explosivo.

Los agentes dijeron que el hombre parece ser un hombre blanco mayor que mide alrededor de 5’9″ de alto y pesa aproximadamente 170 libras. Tenía bigote y candado. Se lo vio con una camisa azul, pantalones cortos grises, tenis blancos y un sombrero de color canela. También llevaba una mochila azul.

Una investigación está en curso.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar a la Oficina del Sheriff de Manatee al 747-3011. Para permanecer en el anonimato y ser elegible para una recompensa, llame a Manatee Crime Stoppers al 866-634-TIPS. o visite www.ManateeCrimeStoppers.com.

