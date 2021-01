La vacuna contra el cáncer de piel desarrollada por la empresa de Tampa entra en la fase 1 del ensayo clínico

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una vacuna contra el cáncer de piel desarrollada por una empresa de Tampa está entrando en la “fase uno” de los ensayos clínicos.

Morphogenesis, Inc. completó su primer ensayo de fase uno en humanos en melanoma cutáneo en Moffitt Cancer Center durante el año pasado y ahora ha pasado a estudiar pacientes en etapas anteriores de cánceres de piel.

La empresa iniciará la fase uno del ensayo de “IFx-Hu2.0” para tratar estas etapas.

La vacuna contiene una proteína bacteriana que tiene la capacidad única de adherirse a las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunológico se dirija a esas células peligrosas y las destruya.

“Básicamente, estamos tomando toda la inteligencia del sistema inmunológico, del cuerpo, y la aplicamos al tumor de una persona. Entonces, lo que hacemos es básicamente poner un gen bacteriano, no es una bacteria, no es una bacteria viva, es un gen único que colocamos en las células tumorales de un paciente. Esto se expresa como una proteína en la superficie de las células tumorales, como una baliza, por así decirlo, y activa el sistema inmunológico ”, explicó anteriormente la Dra. Patricia Lawman a Daisy Ruth de 8 On Your Side . “Y una vez que el sistema inmunológico ve nuestra baliza bacteriana, puede exponer todos los antígenos tumorales del paciente que se encuentran en el tumor de esa persona”.

El ensayo prospectivo en múltiples sitios de Morfogénesis del ensayo de fase uno de “IFx-Hu2.0” está diseñado para evaluar qué tan segura y tolerable sería la vacuna en pacientes con carcinoma de células basales en etapa temprana, carcinoma de células escamosas o melanoma cutáneo. donde el procedimiento estándar de atención es la extirpación mediante cirugía.

El director de asuntos regulatorios de la compañía, Ashraf Dehlawi, explicó cómo funcionará el ensayo de fase uno en cánceres en etapa temprana.

“Este es un estudio muy simple. Estamos involucrando clínicas dermatológicas locales, estamos tratando de mantenerlo local y regional tanto como podamos. Tenemos cinco sitios programados para realizar este estudio. Será en 100 pacientes y es un proceso muy simple en el que los pacientes ingresan y reciben una sola inyección en una de sus lesiones y regresan para una visita de seguimiento cuatro semanas después y se seguirían los procedimientos de atención estándar “, dijo Dehlawi.

Dehlawi explicó que estos pacientes suelen ser candidatos típicos para escisiones locales amplias o escisiones de lesiones tumorales totales de la piel, que según él son procedimientos que ocurren.

“Muy fácil y rápidamente en las clínicas de dermatología, todo el tiempo, se estudiaría el tejido del paciente antes y después de la operación”, dijo Dehlawi.

El objetivo principal del estudio es evaluar la seguridad, la tolerabilidad y el tratamiento factible con la vacuna como monoterapia en pacientes con cáncer de piel. El ensayo de la vacuna incluirá a 100 hombres y / o mujeres de cualquier etnia y raza, que padecen al menos una lesión de los cánceres de piel calificados.

Morfogénesis también mira hacia el futuro y desarrolla vacunas para otros tipos de cánceres.

“Tenemos una cartera en términos de nuestra estrategia de desarrollo clínico, en la que nos enfocamos en varios tipos de cánceres en el futuro. Cánceres gastrointestinales, colorrectal, pancreático, mieloma múltiple, esas son todas las cosas que estamos viendo en el futuro. capaz de mudarse a “, dijo Dehlawi.