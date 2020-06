La tienda de tatuajes de St. Pete ofrece cubrir símbolos de odio gratis

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ST. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Fredo, el dueño de Fredo Ink & Co. en San Petersburgo, ha estado en el negocio del tatuaje por casi dos décadas. Por lo tanto, es seguro decir que ha visto todo tipo de tinta: lo bueno, lo malo y los tatuajes que pueden ser francamente ofensivos.

“Todos hemos hecho cosas tontas y algunas personas fueron un poco más lejos que otras”, dijo Fredo.

La tienda de tatuajes ahora ofrece encubrir cualquier símbolo de odio, gratis, sin preguntas.

“Estamos tratando de ayudar y tratar de aprovechar y utilizar nuestro oficio, nuestra habilidad, para hacer algo realmente para ayudar y las personas que están tratando de hacer un cambio por sí mismas, no caminar con algo que es de su pasado”. dijo Fredo.

El salón de tatuajes publicó su última oferta en las redes sociales y dijo que la respuesta ha sido abrumadora, con personas de todo el país que desean reservar una sesión gratuita.

“Tengo una mujer que viene de Virginia ahora mismo. Tiene un pedazo en las piernas con el que no está contenta cuando tenía 15 años. Entonces está volando hacia abajo ”, dijo Fredo. Creo que la tenemos reservada para el próximo mes. Una vez que lleguen, veremos qué tienen, cómo podemos cuidarlo y cómo se lo quitamos para que puedan seguir adelante ”.







Fredo, oriundo de Colombia, le dice a WFLA.com que mientras intenta darle a la gente un nuevo comienzo y algo de tinta nueva, hay una trampa: puede elegir el tatuaje.

“Quiero hacer algo genial y quiero hablar con ellos y descubrir quiénes son, como hacer una pieza que les quede bien. Así que no tienes un cráneo cuando eres una chica a la que no le gusta eso, o una rosa a ti y eres un chico que no está en eso “, dijo Fredo.” Así que lo haremos adecuado para su personalidad, pero también algo genial que podemos publicar y mostrar nuestro talento “.

Puede obtener más información sobre Fredo Ink & Co. en sus páginas de Facebook o Instagram .