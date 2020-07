La tasa de desempleo de Florida está mejorando, pero ¿por cuánto tiempo?

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – La tasa de desempleo de Florida mejoró en junio, gracias a los esfuerzos de reapertura.

El informe de desempleo de junio publicado el viernes por el Departamento de Oportunidades Económicas mostró que la tasa de desempleo cayó de un casi récord de 13.7 por ciento en mayo a 10.4 por ciento en junio.

Desafortunadamente, ese informe ya puede estar fechado ya que los crecientes casos de coronavirus están dejando a algunas personas sin trabajo.

El cantinero de Tampa, Kasey Muise, es uno de los miles de floridanos que viajan en la montaña rusa de desempleo. Muise pasó tres meses sin trabajo cuando el estado cerró los bares, solo para regresar al trabajo por solo tres semanas antes de que los bares y clubes nocturnos se cerraran nuevamente.

“Fue divertido durante unas buenas tres semanas mientras duró”, dijo a 8 On Your Side.

Pasó de servir bebidas en el pub irlandés Paddy Wagon a golpear el pavimento y entrevistarse para nuevos empleos.

Entonces, ¿cómo mejoró la tasa de desempleo de Florida en junio cuando miles de trabajadores que recientemente regresaron a sus trabajos se vieron obligados a retirarse nuevamente?

Durante una teleconferencia del viernes anunciando el último informe de desempleo, el Departamento de Oportunidades Económicas explicó que las solicitudes de desempleo constituyen solo un componente que contribuye al informe.

El DEO también dijo que usa una referencia de mitad de mes. Debido a que el gobernador no cerró los bares hasta finales de junio, las personas en los puestos de Muise probablemente pasaron por alto.

Un aumento reciente en las solicitudes de desempleo puede dar una imagen más precisa. Casi el doble de personas solicitaron desempleo la semana pasada, en comparación con la semana anterior.

El DEO reconoció durante la teleconferencia del viernes que el cierre de la barra podría causar un cambio de tendencia para el informe de julio, que no se determinará ni publicará hasta agosto.

Muise ha vuelto a solicitar el desempleo, pero dice que preferiría volver al trabajo que esperar. Esto se debe a que, en el último repaso, dice que sus beneficios se retrasaron tanto que cuando regresó al trabajo los recibió.

“No me malinterpreten, ayudó, y estoy agradecida por ello”, dijo. “Pero al mismo tiempo, no me ayudó durante los tres meses que estuve sin trabajo”.

Con cinco entrevistas el viernes y un par más en fila durante el fin de semana, Muise dice que odia darle a su amado bar “última llamada”.

Pero en este punto, ya no puede darse el lujo de esperar.

“Tengo que hacer lo que tengo que hacer”, dijo.

El informe del viernes mostró que el centro de Florida sufre la peor parte del desempleo. El condado de Polk tuvo la tasa de desempleo más alta en el área de Tampa Bay, con 14.1 por ciento.

De cara a la pandemia, Florida tenía una de las tasas de desempleo más bajas del país, con solo 2.8 por ciento. El estado del sol ahora se encuentra en la mitad inferior de los estados, y Massachusetts sufre la tasa de desempleo pandémica más alta.

