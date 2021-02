La semana del Super Bowl comienza con el día de los medios virtuales y los cambios de COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) – Llegó la semana del Super Bowl LV.

Los fanáticos de Tampa ya están disfrutando de la experiencia, a pesar de muchos cambios debido al coronavirus.

“La última vez que los Bucs ganaron el Super Bowl yo estaba en quinto grado”, dijo Dan Kennedy, fan de toda la vida.

Kennedy estuvo entre los miles de fanáticos que visitaron la experiencia del Super Bowl de la NFL en Julian B. Lane Waterfront Park.

El evento comenzó el viernes con las medidas de seguridad COVID-19 implementadas. La capacidad es limitada y se han instalado estaciones de desinfección de manos en todo el parque. También hay un requisito de máscara.

“Hay áreas que no podrán separarse a una distancia de seis pies, por lo que en esas áreas esperamos estar densamente pobladas con fanáticos. Solo queremos asegurarnos de que todos estén protegidos y todos estén seguros”, dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor. .

Las festividades de la semana del Super Bowl comienzan el lunes con el “día de los medios”, donde los fanáticos pueden ver entrevistas en vivo con ambos equipos. El evento será completamente virtual este año debido a la pandemia. Las entrevistas se llevarán a cabo el lunes a través de zoom y aire alrededor de las 8 pm en NFL Network.

Solo nueve jugadores de cada equipo participarán en las entrevistas de este año, en lugar de toda la plantilla.

J.B. Biunno y Avery Cotton estarán en vivo todas las mañanas con detalles sobre todos los eventos y actividades relacionados con el Super Bowl en nuestra área. Gabrielle Shirley y Daisy Ruth se les unirán en vivo desde la comunidad para mostrar cómo Tampa se está transformando en una ciudad anfitriona del campeonato. A partir del miércoles, la meteoróloga Amanda Holly también se unirá a la transmisión para ayudar a anticipar el pronóstico del juego del domingo.