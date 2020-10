La puntuación perfecta en el SAT: Conoce al adolescente de Palm Harbor que obtuvo 1600

PALM HARBOR, Fla. (WFLA) – Un estudiante de la preparatoria de la Universidad de Palm Harbor recibió recientemente una calificación perfecta en el SAT.

“Definitivamente es realmente genial”, dijo Miles Gordon, de 17 años, sobre su 1600 perfecto.

Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Pinellas dijo que es un logro compartido por menos del uno por ciento de los estudiantes que toman la prueba.

Gordon dijo que justo después de recibir la noticia en su teléfono, tuvo que hacer una gran presentación en clase y trató de contener su entusiasmo. Así que tomó una captura de pantalla de la partitura en su teléfono, se la envió por mensaje de texto a sus amigos y familiares, y pudo celebrar cuando llegó a casa.

“Mi hermana me compró un pastel con 1600”, dijo Gordon a Christine McLarty de 8 On Your Side mientras reía y sonreía al recordar ese día. “Y esto fue justo cuando los Lightning ganaron la Copa [Stanely] y soy un gran fanático de los Lightning, ¡así que mis padres me regalaron una gorra firmada por un jugador!”

El estudiante de último año de secundaria dijo que es un apasionado de la robótica y la informática.

Imagen enviada por Miles Gordon de él sosteniendo su computadora con la puntuación perfecta.

Gordon dijo humildemente que si bien trabajó duro, atribuye parte de la puntuación perfecta a la buena suerte.

“Hay algo de suerte en esto porque mucho tiempo, incluso si dominas el material, cometerás errores por descuido. Esta fue la tercera vez que lo tomé”, dijo Gordon.

Gordon ahora está preparando sus solicitudes para la universidad.

Dijo que en este momento su primera opción es Georgia Tech para ciencias de la computación, pero que está postulando a varias universidades y deja sus opciones abiertas.

ÚLTIMAS HISTORIAS: