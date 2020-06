La protesta de Riverview se centra en el mensaje, no en la violencia

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

RIVERVIEW, Florida (WFLA) – Las cosas terminaron pacíficamente en Riverview, pero eso no significa que estuvieran en silencio. Cientos de personas tenían un fuerte mensaje para compartir y no iban a dejar que nadie lo distrajera de lo que tenían que decir.

Al anochecer, cientos de personas sostuvieron carteles y gritaron en voz alta el nombre de George Floyd. La multitud se unió después de que se corrió la voz más temprano en el día.

“A través de las redes sociales. Lo que está de moda son las redes sociales, así es como movilizamos a las personas. Esta es la nueva forma”, dijo Justin Coffie, un manifestante y residente de Riverview.

El mensaje; las vidas negras importan, arreglan la injusticia racial y detienen la brutalidad policial. Se escuchó un mensaje de los agentes mientras estaban rodeados por la multitud en la intersección de la US 301 y Big Bend Road.

“La injusticia en el sistema y necesita ser arreglada. No podemos tener esto. No podemos tener más George Floyd’s. No podemos. Lo siento, porque murió sin ninguna razón”. dijo David Anderson, quien también vive en Riverview.

Aunque las empresas subieron y cerraron temprano en anticipación de una posible violencia, el mensaje fue el centro de atención con los manifestantes de pie contra cualquiera de sus filas que intentaran instigar problemas.

“La violencia fue una distracción. Poder venir aquí, y que esto sea pacífico, y transmitir el mensaje y que la gente escuche, eso es lo importante”, dijo Cynthia, quien también vive en Riverview.

Las familias trajeron a sus jóvenes y personas de todas las razas y culturas vinieron a apoyar a la comunidad negra.

“Me siento realmente bien. Lo suficientemente segura como para sacar a mi bebé. Me siento realmente bien. Estoy feliz por eso”, dijo una mujer que solo se describió a sí misma como Jane Doe.

El sol finalmente se puso sobre los manifestantes mientras se sentaban y compartían mensajes de esperanza para un futuro mejor para todos.

“Se siente como en casa. Se siente como Estados Unidos”, dijo Coffie.

