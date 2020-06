La preocupación rodea el plan de patrulla para las playas del condado de Pinellas el fin de semana del 4 de julio

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CLEARWATER, Florida (WFLA) – Estamos a solo unos días del fin de semana feriado del 4 de julio. Si bien algunas playas de Florida planean cerrar, los comisionados del condado de Pinellas tomaron una decisión unánime el martes para mantener las playas abiertas.

Si bien todos los comisionados decidieron mantener abiertas las playas, algunos están preocupados por la cantidad de aplicación de la ley, o la falta de ella, que pueda haber en la arena.

Un par de comisionados expresaron sus preocupaciones sobre cómo esto puede afectar el coronavirus.

“Estoy preocupado porque todos estamos preocupados por lo que sucede 2-3 semanas más adelante si dejamos las playas sin una aplicación mejorada”, dijo el comisionado Ken Welch.

“Extenderlos en la playa, ya que sabemos que las áreas interiores son el problema. No es mamá y papá jugando con los niños en la arena ese es el problema, no son las vacaciones de primavera, es un ambiente diferente. Sabes “, dijo el alguacil del condado de Pinellas Bob Gualtieri.

Gualtieri dijo que no tiene planes de poner a 300 diputados en cada entrada de la playa para manejar las playas con un tablero en tiempo real como lo hicieron el fin de semana del Día de los Caídos .

“¿Dónde entra la responsabilidad personal? ¿Cuándo vamos a dejar de tomar la mano de todos?” dijo el sheriff Gualtieri.

Algunos residentes hablaron en la reunión del comisionado preocupados también por el coronavirus.

“Hoy el sheriff pintó esta pequeña imagen perfecta de una familia jugando en la playa cuando eso no es a lo que nos enfrentamos”, dijo la residente Barbra Walke. “Diría que cuando se trata de cuestiones sociales, la aplicación de la ley absolutamente tiene un papel que desempeñar”.

8 On Your Side trató de comunicarse con el sheriff para obtener más detalles sobre cuál es su plan exacto para patrullar. Recibimos un correo electrónico de vuelta diciendo que no estaba disponible para hacer comentarios, pero que normalmente hay una mayor presencia policial los fines de semana festivos, que es lo que estará allí este fin de semana.

Mientras tanto, el jefe de policía de Clearwater dijo que planean cuadruplicar su presencia policial este fin de semana.

“Estamos preocupados por las violaciones del alcohol, los fuegos artificiales, las parrillas, el mantenimiento del orden en general. La única diferencia este año es que tenemos la capacidad de alentarlos a distancia social y asumir la responsabilidad personal”, dijo el jefe de policía de Clearwater, Daniel Slaughter.

Pero incluso si las personas se acercan demasiado, todo lo que la policía puede hacer es sugerir que se dispersen.

“Sí, las reglas actuales no requieren máscaras al aire libre, se sugiere que no se requiera distanciamiento social”, dijo el Jefe Slaughter.

Algunos bañistas dicen a 8 On Your Side que creen que la policía y los agentes necesitan planear patrullar más.

“Para asegurarse de que las personas se distancian socialmente, mantienen su espacio. A todos nos gustaría disfrutar de la playa”, dijo Bradley Aponte de Clearwater.

Lauren Richards dijo que no todo debería caer sobre los hombros de la policía.

“En realidad, no pueden tomar las manos de todos y las personas van a lo que quieren y hay cosas que probablemente son más importantes”, dijo Richards.