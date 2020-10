La policía investiga un tiroteo en la ciudad de Ybor

TAMPA, Fla. (WFLA) – La policía está investigando un tiroteo en el vecindario de Ybor City en Tampa.

La policía bloqueó la 7th Avenue desde la 15th Street hasta la 16th Street durante horas el miércoles por la mañana. Se vio un helicóptero sobrevolar el área mientras los investigadores reunían pruebas. Se vio a forenses entrando en el Reservoir Bar.

La policía le dijo a 8 On Your Side que alguien había recibido un disparo, pero se desconoce el alcance de sus heridas. El tirador, sin embargo, es conocido. No hubo información disponible de inmediato sobre la víctima.

El incidente sigue bajo investigación.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor revise las actualizaciones.

