La policía de Tampa Bay tomará medidas enérgicas contra las máscaras y los navegantes ruidosos antes del Super Bowl

TAMPA, Fla. (WFLA) – Las agencias de aplicación de la ley de Tampa Bay tienen mucho trabajo por delante antes del Super Bowl LV.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough y el Departamento de Policía de Tampa están ayudando a los oficiales de cumplimiento del código a tomar medidas enérgicas contra el nuevo mandato de máscara de la ciudad.

“Todo es manos a la obra para el personal de la ciudad”, dijo Keith O’Connor, gerente de Neighborhood Enhancement, la división que supervisa la aplicación del código.

O’Connor dice que más oficiales patrullarán vías fluviales y áreas de alto tráfico como Ybor City, SoHo, Channelside, a partir del miércoles.

Las empresas que no cumplan con la orden de la ciudad pueden obtener una citación. La gente también.

A los que no cumplan con la orden se les pedirá que abandonen el área o enfrentarán una multa. Las multas oscilan entre $ 150 por la primera infracción, $ 300 por la segunda y $ 450 por la tercera y las siguientes.

Las autoridades locales también están ayudando con la seguridad en las vías fluviales de Tampa.

La Guardia Costera de los Estados Unidos y otras agencias están aumentando las patrullas y creando zonas de seguridad. 8 On Your Side recorrió el río con la oficina del alguacil y discutió las nuevas restricciones vigentes.

“Si estás en esa zona de seguridad, no puedes detener tu bote. Si lo hace, le acompañarán. Nuevamente, asegúrese de tener el equipo de seguridad adecuado y de que no está operando su bote con problemas y no está participando en ningún tipo de comportamiento imprudente como exceso de velocidad o conducir agresivamente “, dijo el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

Los equipos de buceo de HCSO han estado en el agua, pero no han localizado ningún artículo sospechoso.

“Las personas que deciden acelerar y conducir a gran velocidad cuando no hay zonas de estela, equipo de seguridad, si vamos a estar en el agua, la seguridad debe ser primordial, asegúrese de tener suficientes salvavidas el bote para todos los que están en el bote ”, dijo Chronister.