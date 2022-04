SAN PETERSBURGO, Fla. (WFLA) – El Departamento de Policía de San Petersburgo está tomando medidas enérgicas contra los conductores y otras personas que infrinjan la ley al aplicar medidas adicionales en las intersecciones peligrosas.

En lo que va del año, la policía ha visto 16 muertes de tránsito e incluso más accidentes no fatales.

Una de las intersecciones peligrosas de la ciudad es Tyrone Boulevard y 66th Street.

“Todo el mundo se encuentra constantemente y uno tiene que estar atento para virar bruscamente a la izquierda o a la derecha porque nunca se sabe quién lo va a golpear”, dijo Jessica Bowling, residente de St. Pete.

No es la única área que causa problemas. La policía de St. Pete dice que 34th Street y 54th Avenue, y 38th Avenue y 66th Street están en la parte superior de la lista de intersecciones más letales.

sargento Michael Schade dice que han recuperado una táctica para atacar a los infractores de la ley.

“Vamos a estar aquí al menos una vez al mes haciendo estas operaciones de cumplimiento en las que tenemos una cantidad significativa de oficiales trabajando”, dijo.

sargento Schade dice que los oficiales adicionales trabajan junto con el equipo de tráfico para mantener a las personas fuera de peligro.

“Porque al final del día, cuando ocurren estas muertes, es un impacto significativo en la vida de la familia y debemos hacer todo lo posible para frenarlo”, dijo Schade.

Muchos conductores en St. Pete le dijeron a 8 On Your Side que no les sorprende escuchar sobre el creciente número de accidentes.

“Mucha gente se está mudando aquí, por lo que está superpoblado”, dijo Clint Obrien, residente de St. Pete. “Quiero decir, solo uso precauciones adicionales. Siempre uso mi luz intermitente, reviso mis espejos”.

La policía de St. Pete dice que también ha visto más quejas sobre el exceso de velocidad en las zonas escolares. Tuvieron una operación de tráfico frente a St. Pete High School el jueves por la mañana.