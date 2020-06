La policía de Largo investiga los disparos relacionados con oficiales

LARGO, Florida (WFLA) – El Departamento de Policía de Largo está investigando un tiroteo relacionado con un oficial que ocurrió el martes por la mañana.

8 On Your Side se enteró de que la policía de Largo respondió a un incidente doméstico que involucró un arma alrededor de las 9:40 am en Kent Drive North.

La policía dice que un hombre que no está siendo identificado en este momento fue llevado a un hospital local y se encuentra en condición estable.

Los investigadores todavía están entrevistando a los oficiales involucrados sobre qué provocó exactamente el uso de la fuerza.