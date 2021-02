La pizzería de Dunedin ofrece el pastel más grande de la Bahia de Tampa, junto con un desafío para comer

DUNEDIN, Fla. (WFLA) – Una pizzería en Dunedin ofrece una pizza monstruosa … junto con un desafío.

Madison Avenue Pizza , ubicada en 2660 Bayshore Blvd, ahora ofrece una pizza que mide 32 “de diámetro.

Daisy Ruth de 8 On Your Side habló con uno de sus creadores, Sean Ferraro, quien confirmó que aquellos que quieran compartir con familiares y amigos pueden obtener una pizza de queso por $ 69.99, con $ 7.99 extra para aderezos, que se pueden solicitar en cuartos de los grandes. tarta.

Las pizzas son las más grandes conocidas por Ferraro en el área de Tampa Bay, y él ha hecho su investigación.

“Así que me tomó como 6 meses armar todo esto. Todo tiene que ser hecho a medida, las cajas, todo tiene que fabricarse desde cero. Así que mientras eso sucedía, investigamos, yo y mi personal simplemente peinamos y peiné y peiné en Internet, revisé cada menú de cada pizzería que pudimos encontrar. Y si no es el más grande de Tampa Bay, me sorprendería “, dijo.

La pizza ha estado disponible durante aproximadamente un mes y la pizzería ha tenido una publicación sobre la m en Facebook durante algunas semanas . Ferraro dijo que algunas personas han cuestionado que su pizza sea la más grande en el área de Tampa Bay, pero “todas estaban equivocadas”.

Por supuesto, con cualquier manjar grande como Madison Avenue Pizza, surge un desafío alimenticio.

“Dos personas tienen una hora para comer el que tiene 32 pulgadas. Hasta ahora, dos personas lo han intentado”, dijo Ferraro. “Tuvimos un … grupo de personas que lo comieron, los otros no. Y luego tenemos un comedor competitivo reconocido a nivel nacional, este tipo, Randy Santel , estará aquí mañana para intentar el desafío, pero yo Estoy bastante seguro de que va a ganar “.

Ferraro dijo que las pizzas se han vendido “muy bien”, aunque la mayoría se vende los fines de semana. Aquellos interesados reciben cualquier tipo de pizza que normalmente vende el restaurante, convertida en un pastel enorme para alimentar a algunos.

Los interesados pueden consultar el menú de Madison Avenue Pizza en línea .