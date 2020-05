La petición del estudiante salva la tradición de graduación para los estudiantes de último año en Manatee High School

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

BRADENTON, Florida (WFLA) – Después de la petición en línea de un estudiante, los estudiantes de último año de Manatee High School esperan nuevamente graduarse en su campo de fútbol.

“Todo lo que sé es graduarme bajo las luces”, dijo Shelby Eikel a 8 On Your Side.

El graduado senior tiene muchos recuerdos en el Hawkins Stadium.

“Los cuatro años que estuve aquí jugando lacrosse en el campo, animando al margen, viendo bailar a mis amigos, viendo a mis amigos y a mi novio jugar al fútbol, sería extraño no graduarse en este campo”, dijo.

Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar del Condado de Manatee pospuso todas las graduaciones hasta finales de julio y principios de agosto.

Preocupada por la posibilidad de lluvia más tarde en el verano, el plan del distrito había sido que Eikel y sus compañeros se graduaran en el Centro de Convenciones del Área de Bradenton.

“Otras escuelas se gradúan en el centro cívico, por lo que están acostumbradas a eso”, dijo Eikel. “Pero para nosotros, fue como si no pudiéramos. Ponemos el pie en el suelo y dijimos que no nos vamos a graduar en ningún otro lugar que no sea nuestro estadio de secundaria ”.

Después de contactar a la Superintendente Cynthia Saunders y recibir su apoyo, Eikel comenzó una petición en línea sobre por qué la graduación en el estadio es tan importante para ella y sus compañeros de clase.

“La última vez que verifiqué tenemos casi 2.500 firmas”, dijo.

La pancarta en la parte superior ahora dice “Victoria”. Eikel dijo que recibió la llamada del director esta semana diciendo que la graduación se llevaría a cabo el 28 de julio en el Hawkins Stadium bajo las luces.

“Siempre nos han dicho que expresemos lo que creemos”, dijo Eikel. “Entonces, para que realmente valga la pena es solo una gran motivación para luchar por lo que crees”.

Al ver el cambio de acción de su hija, fue un regalo especial para el Día de la Madre.

“Muy, muy orgullosa de ella”, dijo Cassandra Rush. “Solo poder verlos en este campo va a ser increíble”.

Rush le dijo a 8 On Your Side que su hija es estudiante de cuarta generación de Manatee High School.

El plan de respaldo en caso de mal tiempo es celebrar la ceremonia de graduación en el centro de convenciones, dijo Eikel.

Este jueves, los estudiantes de último año planean decorar sus automóviles con espíritu escolar y mostrar hacia dónde se dirigen a la universidad cuando conducen por la escuela secundaria para recoger sus gorras y vestidos.

