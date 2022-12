TAMPA, Fla. (WFLA) – Los jugadores defensivos de los Tampa Bay Buccaneers visitaron una escuela primaria local el martes para combatir el hambre.

Como parte de la asociación continua entre los Bucs y Feeding Tampa Bay, cada año se abrirá una despensa escolar en un área de necesidad.

El ala defensiva de los Bucs, Will Gholston, y el apoyador externo Joe Tryon-Shoyinka visitaron la Escuela Primaria Lamb, la receptora de la despensa de alimentos de este año.

Para Gholston, ayudar a las familias de la comunidad de Tampa Bay le trajo recuerdos de la infancia.

“Siento que este es un gran logro poder proporcionar lo que ofrecemos y dar lo que damos. Me trae recuerdos de la infancia, es muy difícil no tener comida o no poder comer”, dijo Gholston.

Agregó que podía recordar haber tenido dos piezas de pan con mantequilla mientras crecía, por lo que poder proporcionar alimentos a los necesitados es algo que le apasiona.

“Cuando me reclutaron, iba de casa en casa viviendo en mi auto… sin hogar, así que tenía mucha hambre. Cuando jugaba al fútbol, mis entrenadores me ayudaban y me daban comida”, dijo. “Obviamente, fue muy difícil pedir favores y cosas así. Siento que la parte más difícil cuando se trata de hambre es pedir ayuda”.

Estadísticamente, cada uno de cada cuatro niños luchará contra la inseguridad alimentaria. Con la adición de la despensa de alimentos diseñada para suministrar alimentos a niños y familias en el hogar, Feeding Tampa Bay y los Buccaneers esperan aliviar el hambre en el área.