La oficina del fiscal estatal, el FBI está investigando la publicación 'solo dispararles a todos' por el ex empresario de Tampa

TAMPA, Florida (WFLA) – La fiesta está en espera en Franklin Manor, un club nocturno y bar en el centro de Tampa en North Franklin Street, luego de comentarios incendiarios presuntamente hechos por el ahora copropietario .

Franklin Manor era propiedad de Lanfranco Pescante y David Anderson hasta el martes, cuando Pescante renunció después de publicar un mensaje en Instagram que decía: “solo disparadles ahora”. Aparentemente fue en referencia a aquellos que protestaban por la muerte de George Floyd.

8 On Your Side aprendió el miércoles que Anderson ya no forma parte de Osteria Bar + Kitchen y otros dos restaurantes de Tampa que ayudó a supervisar.

“David Anderson ya no está involucrado con Osteria Bar + Kitchen, Mole y Abuela o Shibui. Fabio Viviani Hospitality no tiene vínculos y nunca ha tenido ningún tipo de vínculo con Franklin Manor”, dijo Rachel Ayotte, CEO y fundadora de la firma de relaciones públicas Bread. y mantequilla. Viviani es una famosa chef que se hizo famosa por el programa Bravo “Top Chef”.

“Diría que eso es karma para ese tipo”, dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, sobre Pescante. “Y que tendrá que lidiar con lo que dijo. Esos comentarios son imprudentes y ridículos. Todos los comentarios son así”.

El jefe del Departamento de Policía de Tampa, Brian Dugan, explicó el miércoles que otras agencias ahora están involucradas en la investigación del puesto controvertido.

“Hemos consultado estrechamente con la oficina del fiscal estatal y ahora estamos trabajando con el FBI para ver el tipo de delitos”, dijo.

El martes por la noche, la policía dijo que alrededor de 500 manifestantes marcharon por las calles de la ciudad y, en un momento, se detuvieron frente a Franklin Manor . Gritaban y, a veces, gritaban “Franco”, haciendo referencia al ahora copropietario.

Docenas de oficiales con equipo de protección se mantuvieron firmes frente al negocio.

“Todos denuncian lo que dijo”, dijo Dugan. “Puedes imaginar las emociones de nuestros oficiales de policía, que tuvieron que pararse allí y proteger su propiedad cuando ni siquiera están de acuerdo con lo que dijo el payaso. Pero eso es lo que hacen los policías”.

Las redes sociales han explotado durante días con comentarios y publicaciones presuntamente hechas por Pescante. Algunos indican racismo mientras que otros sugieren acoso. 8 On Your Side no ha podido verificar independientemente esas reclamaciones.

“Cualquier tipo de comentario insensible, racista, sea lo que sea, es solo parte del personaje de alguien que es una persona horrible”, dijo Carmen Caliente, quien dijo que conoce a Pescante desde que tenía 19 años. “Entonces, si eres una persona horrible en esa retrospectiva, probablemente eres una persona horrible en todos los sentidos “.

Ella considera lo que sucedió como una gran caída en desgracia.

“Es una píldora realmente difícil de tragar para verlos tener éxito, y no solo exitoso, sino que fue retenido en un pedestal en nuestra comunidad”, dijo. “He visto fotos de él dándole la mano y en revistas. Se le ha asociado con estas grandes personas y me ha trastornado por completo, completamente. Siento que no hay justicia. Siento que la justicia fue robada”.