La necesidad de asistencia alimentaria sigue creciendo en Tampa Bay

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) - Robert Quillen no es del tipo que anda con rodeos. Cuando se le preguntó sobre el arresto de un sospechoso de allanamiento armado acusado de dispararle a un hombre en su vecindario, se sintió aliviado de que no fuera su hogar.

"Bueno, no voy a mentir, me alegro de que ese hombre no estuviera en mi casa. Porque no habría salido", dijo Quillen. Soy un firme creyente de la segunda enmienda. Conseguí una pistola y lo dejaría caer tan pronto como para mirarlos. ¿Ya sabes? "