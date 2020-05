La mayoría de las muertes relacionadas con el coronavirus del condado de Polk están relacionadas con el hogar de ancianos Lakeland

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Más de la mitad de las muertes relacionadas con el coronavirus del condado de Polk están vinculadas al Opis Highlands Lake Center en Lakeland, según muestran los registros de los médicos forenses.

De las 25 muertes de COVID-19 detalladas por el médico forense del condado de Polk, 18 muertes involucraron a personas que eran residentes del hogar de ancianos Lakeland.

Highlands Lake Center ocupa el cuarto lugar en muertes por coronavirus en hogares de ancianos en el estado de Florida, según un informe del Departamento de Salud actualizado semanalmente .

El sitio web de Opis muestra que 68 residentes y 15 miembros del equipo han dado positivo por COVID-19 desde el 1 de abril.

La primera persona en morir por Opis Highlands Lake Center fue un ex cardiólogo de 84 años el 3 de abril, según la oficina del médico forense.

El 2 de mayo, Mercedes Quintero, de 84 años, murió en Lakeland Regional Health.

Ella era residente en Highlands Lake Center y dio positivo por COVID-19.

“Le pregunté si ella me amaba y ella dijo ‘Si’. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella ”, dijo su hija, Ana Eason, entre lágrimas.

Mercedes Quintero

Cortesía: Ana Eason.

Quintero fue la última matriarca.

A ella le encantaba cocinar. Ella amaba los postres. Pero, sobre todo, ella amaba a su familia.

“Ella nos mostró cómo amar incondicionalmente”, dijo Eason.

El mes pasado, Quintero contrajo neumonía.

Eason le dice a 8 On Your Side que tuvo que pedir una prueba de COVID-19.

“Pensé ‘¿Estás seguro de que no es COVID’? Y dicen ‘No, no, no, ella no tiene fiebre’. Estoy como ‘bueno, ya sabes que hay personas por ahí que son asintomáticas. No tienen ningún síntoma. y decían ‘No no no’ “, recordó Eason.

Eason finalmente dio positivo para COVID-19 y fue transferido a Lakeland Regional Health.

(8 On Your Side ha compartido historias de otros familiares de residentes que han muerto. Haga clic aquí para obtener esa cobertura ).

Eason cree que las muertes podrían haberse evitado con más transparencia y pautas más estrictas.

“La comunicación no estaba allí. Descubrí a través de los medios sobre la primera prueba positiva en el lugar. Debería haberlo descubierto a través de ellos ”, dijo Eason. “No tomaron los pasos adicionales que deberían tener”.

En un comunicado, el portavoz del Opis Highlands Lake Center, Everton Spencer, escribió:

“Lamentablemente, Highlands Lake Center tuvo varios clientes fallecidos, y aunque no se ha confirmado si otros problemas de salud crónicos además del COVID-19 fueron un factor contribuyente, aún lamentamos su pérdida. Los clientes que se nos han confiado nuestra atención son como nuestra propia familia, y todos estamos tristes por la forma en que este virus está afectando a nuestra comunidad. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigos, junto con los seres queridos de todos nuestros clientes. Sabemos que es un momento difícil para ellos y seguimos en comunicación con clientes y sus familias de manera regular.

Se ha descubierto que COVID-19 representa un riesgo particular para los ancianos. Es por eso que desde el comienzo de esta crisis, hemos tomado todas las precauciones que pudimos, según lo recomendado por los CDC, por nuestros reguladores estatales y federales y el Departamento de Salud. Hemos restringido a todos los visitantes no esenciales, estamos evaluando activamente al personal y a otros visitantes esenciales y proveedores de atención médica externos que ingresan al centro, incluida la toma de temperatura. Nuestro centro proporciona EPP disponible a los miembros de nuestro equipo y contamos con protocolos de control de infecciones para garantizar la seguridad de todos.

Tenemos y seguiremos vigilantes hasta que pase la amenaza de este virus, ya que la seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es siempre nuestra máxima prioridad. Como siempre, Highlands Lake Center y los miembros de nuestro equipo están dedicados a brindar los más altos estándares de atención a nuestros clientes en un ambiente cálido, respetuoso, digno y seguro “.

