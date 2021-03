La Junta Escolar del Condado de Hillsborough abordará el déficit presupuestario de $ 100 millones

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – La Junta Escolar del Condado de Hillsborough se reunirá el jueves para abordar un déficit presupuestario de $ 100 millones.

La junta escolar buscará formas de recaudar o ahorrar dinero antes de que se quede sin fondos este verano.

Con más de 188,000 estudiantes, el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough es el séptimo más grande del país. Tiene 25,000 empleados, la misma cantidad de empleados que el Distrito Escolar del Condado de Broward, que tiene 30,000 estudiantes más.

La superintendente Addison Davis dijo que se avecinan cambios, incluidos posibles recortes de empleos que podrían afectar a 1,500 maestros y miembros del personal.

“Lo bueno es que por lo general contratamos entre 1,100 y 1,200 maestros al año, así que podremos usar eso para proteger a las personas y no a los puestos”, dijo Davis.

Davis ha comparado su primer año como superintendente con la construcción de un avión mientras está en el aire. El año pasado, se le encomendó la tarea de encontrar las mejores formas de proteger a los estudiantes y maestros durante una pandemia sin dejar de impartir clases. A pesar de sus mejores esfuerzos, Davis dijo que los estudiantes han tenido problemas con el aprendizaje el año pasado.

Un año después de la pandemia, Davis se complace en informar que el 75% de los estudiantes han vuelto a clase.

“Perdimos tantos estándares y conceptos básicos desde marzo hasta finales de mayo que nuestros niños necesitan habilidades básicas, especialmente en el jardín de infantes. Si no se abren, creo que verán y sufrirán que las pérdidas de aprendizaje son reales”, dijo Davis.

Davis dijo que el distrito trabajó con expertos en salud durante el año pasado para hacer cambios para proteger a los estudiantes y al personal. Le suplicó a Tallahassee que vacune a los maestros más rápido. Dice que se siente bien sabiendo que los empleados de 50 años o más están protegidos ahora que son elegibles para vacunarse, y que pronto habrá personal más joven.

Davis dijo que también está contento con la nueva recomendación de distanciamiento social de tres pies de los CDC para las aulas.

“La educación no se construye a la distancia social. Nuestras aulas no. Nuestros pasillos no. Nuestras áreas comunes no lo están, pero tuvimos que trabajar duro para modificar y refinar todos nuestros esfuerzos para poder competir con eso. Poder relajar eso a 3 pies nos permite tener una mayor conectividad para albergar instrucción en grupos pequeños. Especialmente para aquellos que han experimentado una pérdida de aprendizaje o un aprendizaje inacabado “, dijo Davis.

Davis dijo que el distrito debería recibir alrededor de $ 170 millones en fondos de ayuda COVID-19 del gobierno federal. El dinero se destinará a oportunidades de aprendizaje después de la escuela y a ayudar a los estudiantes que han tenido que quedarse en casa a salir adelante.

La Junta Escolar de Hillsborough se reunirá para un taller de presupuesto a las 9 am el jueves.