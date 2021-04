La Junta Escolar de Hillsborough celebrará una reunión de emergencia en medio de la crisis financiera

HILLSBOROUGH Co., Fla. (WFLA) – Se espera que la Junta Escolar del Condado de Hillsborough aborde los problemas financieros del distrito en una reunión de emergencia el viernes por la mañana.

La reunión se produce después de que el comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, escribiera una carta en la que indicaba que la situación financiera del distrito había llegado a un punto de crisis y estableció un plazo de 20 días para que los líderes escolares solucionen el problema antes de que el estado se haga cargo.

“La falta de atención del distrito a este problema desde 2015 ya ha creado una interrupción en su fuerza laboral, y su falta de acción integral y oportuna en la actualidad amenaza la entrega básica de servicios educativos a los estudiantes de Hillsborough”, dijo Corcoran en la carta dirigida a Presidente de la Junta Escolar Lynn Gray.

Corcoran dijo que el distrito escolar debe abordar un déficit proyectado de $ 107 millones o el estado se hará cargo. Corcoran culpa a la dotación de personal de los problemas presupuestarios, diciendo que el distrito tiene miles de empleados en exceso.

“Si no cumple con las responsabilidades descritas en la ley, actuaré rápida y decisivamente para utilizar la totalidad de los poderes disponibles bajo la ley para asegurar que la educación de los estudiantes del condado de Hillsborough sea ininterrumpida”, escribió Corcoran.

La semana pasada, casi 100 maestros se enteraron de que se quedarían sin trabajo antes del próximo año escolar.

Maestros, padres y un miembro de la junta escolar criticaron los despidos y pidieron la renuncia del superintendente Addison Davis.

El superintendente Davis respondió en un comunicado enviado a News Channel 8:

“Durante los últimos nueve meses, he compartido públicamente el estado crítico del panorama financiero de HCPS. Mi equipo de liderazgo ha identificado e implementado estrategias que han ayudado a mitigar esta crisis a través de recortes de asignación de personal y otras medidas. Estas decisiones no han sido fáciles y comprendo la frustración y la angustia de la comunidad. Hemos hecho todo lo posible para minimizar el impacto en las personas, pero sé que han afectado a nuestros maestros, estudiantes, familias y administradores escolares. Todo esto ha sido necesario para evitar una toma de control estatal, y espero trabajar con la Junta en las próximas semanas y meses a medida que continuamos mejorando y trabajando en el mejor interés de nuestros principales interesados: los estudiantes “. -Superintendente Addison Davis

Según Corcoran, la ley requiere que los distritos escolares mantengan un “saldo de fondos positivo de al menos 2% para aquellos fondos que no están restringidos, comprometidos o no gastables para evitar la posibilidad de tener una emergencia financiera”. Corcoran escribió en su carta que el saldo del fondo de Hillsborough no cumple con ese requisito.

“De hecho, a diciembre de 2020, el personal de finanzas del Distrito nos alertó que se proyectaba que el saldo asignado y no asignado sería negativo de $ 107 millones al 30 de junio de 2021”, dijo Corcoran.

La presidenta de la junta escolar, Lynn Gray, envió a 8 On Your Side una declaración sobre la reunión de emergencia del viernes: