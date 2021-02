La intersección del condado Polk donde murió un niño de 12 años se considera peligrosa y propensa a accidentes, dicen los residentes

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Se sabe que la intersección donde un niño de 12 años perdió la vida y un hombre fue detenido este fin de semana es propensa a choques y mortal para las personas que viven cerca.

Cortesía del condado de Polk

oficina del alguacil

“Mucha gente ha muerto desde que vivo aquí”, dijo John Arthur Morrow Jr.

Morrow ha vivido cerca de la intersección de la autopista 60 y Coronet Road durante 30 años.

Morrow y otros dicen que la intersección cerca de Mulberry es peligrosa.

La gente acelera, dicen. Conducen borrachos. No prestan atención.

“Vienen tan rápido que no crees que lleguen rápido, así que te retiras y para ese momento ya es demasiado tarde. No hay adónde ir”, dijo Morrow.

Otro residente que no quiso ser identificado le dijo a 8 On Your Side que ella misma ha sido testigo de choques fatales y ha solicitado que se reduzca el límite de velocidad y que se instalen semáforos.

“También hay una ligera curva en la carretera en esa área, por lo que es más fácil salir frente a un automóvil. No es un giro brusco, pero es una especie de curva sinuosa ”, dijo el alguacil Grady Judd.

Los letreros de las calles doblados son evidencia de otro choque mortal en esta intersección.

“Este pequeño amigo estaba en las primeras etapas de lo que, de otra manera, habría sido una vida absolutamente maravillosa y debería haber podido vivir esa vida”, dijo Judd.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Polk, Andrés Orozco, de 42 años, de Wauchula, conducía un camión con un remolque en Coronet Road poco después de la medianoche del domingo por la mañana.

Sus dos hijos, de 12 y 14 años, ambos de Plant City, iban en el camión con él.

Orozco condujo a través de la señal de alto hacia la autopista 60, donde fue golpeado por un Toyota Corolla que conducía hacia el sur.

“Andrés tuvo la culpa del accidente, no cedió. Nadie usaba cinturones de seguridad y el niño de 12 años está muerto “, dijo Judd.

El conductor del Corolla, Mario Martínez, de 30 años, estaba en el país ilegalmente y conducía ebrio, dijo el alguacil.

Está siendo acusado de homicidio por DUI a pesar de que no tuvo la culpa del accidente.

Cortesía de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk

“Si no hubiera estado bebiendo, sin duda sus reflejos habrían sido mejores. Tal vez pudo haber frenado de golpe, tal vez podría haber cruzado y salido del camino del otro vehículo ”, dijo el sheriff.

Andrés Orozco sufrió una fractura de cuello y pierna. Estaba en estado crítico en el hospital, según la oficina del alguacil.

El niño de 14 años en el camión fue tratado por una clavícula rota y dado de alta del hospital.

Judd no espera cargos criminales contra Orozco.

“Investigaremos con DCF para ver si hay cargos por negligencia, algo así, pero no cargos por accidentes de vehículos”, dijo Judd.

El alguacil dijo que no hay evidencia de que Orozco estuviera bajo la influencia de drogas o alcohol.