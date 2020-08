La escuela de Lakeland reabrirá el jueves, una de las primeras en Florida en hacerlo

LAKELAND, Florida (WFLA) – Los estudiantes de Lakeland vuelven a la escuela cuando McKeel Academy abre sus puertas. Eso lo convierte en uno de los primeros en hacerlo en el estado. Es una decisión controvertida ya que muchos distritos escolares retrasan su fecha de inicio.

Un día que generalmente está lleno de emoción y energía también tendrá bastante aprensión cuando la escuela autónoma abra en medio de una pandemia.

Los padres pueden esperar ver muchos cambios debido a COVID-19. Los maestros en los tres campus reciben una asignación de $ 250 para proporcionar PPE, y rocían y limpian los escritorios con frecuencia. La escuela también ha contratado personal de limpieza adicional. Los estudiantes podrán comer afuera por primera vez.

Algunas aulas tendrán plexiglás que separará al maestro de los estudiantes, y no se permitirán visitantes en el campus. Solo estudiantes y personal.

Las máscaras son obligatorias no solo en los autobuses, sino también en las aulas. Esto resultó ser una decisión impopular para algunos.

“Las máscaras parecían ser el mayor problema divisivo, por así decirlo. Cuando exigimos las máscaras el viernes, perdimos a algunos de esos estudiantes de regreso a lo virtual solo porque sus padres son antimáscaras o sus hijos no pueden usar una máscara todo el día, “dijo Alan Black, director de escuelas.

El setenta por ciento de los estudiantes regresará a los tres campus de la Academia McKeel. Los padres tuvieron la opción de hacer que los niños regresen a la escuela o hagan un aprendizaje virtual. El jueves es su primer día de escuela también.

El director de escuelas dijo que esto es diferente a cualquier primer día de escuela que haya visto en 31 años como educador.

“Estamos tomando decisiones no sobre educación. Ahora lo estamos haciendo sobre salud y seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. No es que no tuviéramos esas cosas en mente antes, pero ahora están ante todo en nuestras mentes. Así que la educación ha pasado a un segundo plano “, dijo Black.

Se da cuenta de que todos los ojos están puestos en la Academia McKeel, pero se enfoca en permanecer abierto y proteger a los estudiantes y al personal. Su mayor preocupación es lo que sucede fuera del campus. Les piden a los padres que mantengan a los niños en casa si muestran algún síntoma de enfermedad.

