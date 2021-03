La cubierta no asegurada de un alcantarillado, causa daños a vehículos en Clearwater

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Es una boca de acceso misteriosa y peligrosa que nadie quiere reclamar.

Una tapa de alcantarilla a lo largo de Summerdale Drive en Clearwater ha estado causando problemas a los conductores durante más de un año, dicen los dueños de negocios a Better Call Behnken. Pero durante los últimos meses, está fuera de control.

“Cuando la gente lo atropella, simplemente lo redondea y lo salta hacia arriba y hacia abajo, y eventualmente se desprende o queda atrapado”, Derrin Sheehan dice que puede escuchar a los conductores pasar por encima de la tapa suelta de la alcantarilla todo el día. “Puedo escucharlo dentro de nuestra oficina”, dijo.

Sheehan dice que la gente ha perdido los parachoques y un hombre se cayó dentro del agujero hace meses mientras recuperaba un parachoques e investigaba la alcantarilla.

La funda no encaja correctamente y cada vez que pasa un coche por encima, hace ruido. Eventualmente, se suelta.

Eso es lo que sucedió recientemente cuando Russell Kaye se dirigía al trabajo. Corrió sobre la alcantarilla y se quedó con una estimación de casi $ 1,600 en daños a su automóvil. Su parachoques, llanta y llanta resultaron dañados.

“Un ruido fuerte, miro hacia atrás en mi espejo y veo el bache, la tapa de la alcantarilla está básicamente a tres cuartas partes del camino y mi cuidado procedió a pasar por la alcantarilla”, dijo Kaye.

Kaye dijo que nadie se hará responsable de la alcantarilla. Quiere que le arreglen la alcantarilla y quiere que le arreglen el coche.

“He estado llamando al condado, a la ciudad, a todos los que se me ocurren para ver quién es el responsable y, desafortunadamente, todos me señalan en diferentes direcciones diciendo que no es su alcantarilla, no es su responsabilidad”, dijo. “Estoy un poco frustrado en este punto. Es un problema de seguridad”.

Un portavoz del condado de Pinellas le dice a la investigadora Shannon Behnken que el condado está “investigando permisos de paso históricos para determinar la propiedad y la responsabilidad”.

Mientras tanto, dijo que la tapa está asegurada.