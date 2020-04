La confusión de direcciones se suma a los problemas de desempleo y las demoras

Dwayne Fennell está bastante desanimado.

El cocinero a la parrilla en USF-St. Petersburgo, que ama su trabajo, fue despedido el mes pasado. Presentó un reclamo de desempleo “en la última semana o dos de marzo” y no ha sabido nada desde entonces.

Ya sabes a dónde va la historia del desempleo en Florida ahora. Horas al teléfono. Semanas seguidas. Nunca pasa.

El miércoles por la mañana, finalmente lo hizo. Y recibió algunas malas noticias.

“Me dice que envié mi formulario a la dirección incorrecta”, dijo Fennell, “y que puede tomar de 3 a 4 semanas más”.

Hay dos direcciones en forma de demanda desempleo de la Florida – uno en la parte superior instruir a los solicitantes a enviar el formulario a PO Box 5350, y unas páginas más adelante PO Box 5250 junto al Departamento oficial de Oportunidades en el Empleo membrete bajo el programa de título ‘ASISTENCIA REEMPLEO, ‘que también es la dirección para las apelaciones de reclamos de desempleo.

La dirección en la parte superior del formulario de reempleo de DEO indica a los solicitantes que envíen por correo a PO Box 5350 en Tallahassee.

Unas páginas más tarde en papel con membrete de DEO, la dirección del “Programa de Asistencia de Reempleo” es PO Box 5250, una de 5350.

Fennell dice que el operador le dijo “lo cambiaron por un número … después de que supuestamente actualizaron su sistema”.

8 On Your Side llevó la pregunta a DEO, donde un portavoz dijo que la dirección del formulario no había cambiado, y que el formulario de reclamo de Fennell se retrasaría un poco en el envío a la oficina equivocada.

8 On Your Side tiene los siguientes consejos para enviar su solicitud rápidamente:

-Utilice el nuevo sitio web de DEO

– Tenga toda su documentación lista

-No envíe reclamos duplicados, ralentiza el proceso general

-El envío de la aplicación es más lento, pero si lo hace, asegúrese de tener la dirección correcta:

Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, PO Box 5350 Tallahassee, FL 32314-5350

El nuevo tablero de DEO muestra que se han presentado muy pocas solicitudes en papel, no más de 15 mil de más de 150,000.