La comisionada de Manatee se disculpa por hacer una lista ‘VIP’ de vacunas, agregando su nombre en ella

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una comisionada es acusada de proporcionar acceso especial “VIP” a las vacunas contra el coronavirus en un sitio administrado por el estado en el condado de Manatee se ha disculpado.

La comisionada del condado de Manatee, Vanessa Baugh, había trabajado con la oficina del gobernador para establecer un sitio de vacunación emergente para los residentes de los códigos postales 34202 y 34211, dos de las áreas más ricas del condado de Manatee.

Normalmente, el programa de lista de espera del condado de Manatee selecciona aleatoriamente a los residentes para que se inscriban en una vacuna, pero el personal de Baugh manipuló la base de datos para extraer solo a los residentes de esos dos códigos postales, según los correos electrónicos que News Channel 8 obtuvo a través de una solicitud de registros públicos.

Los correos electrónicos también muestran que Baugh creó una lista “VIP” para la vacuna y le pidió al Director de Seguridad Pública, Jacob Saur, que se asegurara de que ella y otras cuatro personas pudieran vacunarse en la clínica.

Baugh no recibió una vacuna, pero tres personas en su lista dijeron que fueron llamadas para programar una cita, según los informes.

Baugh enfrentó una reacción violenta en la próxima reunión de la junta.

“Les diré que personalmente, sí, ayudaría a hacerlo de nuevo en cualquier parte del condado de Manatee si pudiéramos obtener más vacunas. Para mí, eso es lo que es importante aquí: la cantidad de vacunas que están llegando al condado de Manatee. ¿Incluso detenerse a pensar que esta junta y otras se enojarían por eso? No, para ser honesto, pensé que era una gran idea “, dijo Baugh en la reunión del martes.

El jueves, después de que las noticias de la lista generaran críticas, Baugh había cambiado de tono.

“Quiero disculparme con todos los residentes que he decepcionado, según algunos medios de comunicación”, dijo Baugh en la reunión pública de Thursday. “Es cierto que envié el correo electrónico porque quería asegurarme de que ciertas personas estuvieran en la lista”.

Baugh también mostró remordimiento por aquellos que hicieron su lista “VIP” y pidió que se les diera más privacidad después de que sus nombres fueran impresos en el periódico. Luego se disculpó con el gobernador.

“También quiero disculparme con el gobernador DeSantis. No hago eso porque siento que lo estoy poniendo en peligro debido a Lakewood Ranch. Hice exactamente lo que él quería. Estoy agradecido y aprecio que haya traído 3,000 más dosis a este condado. Eso es 3,000 más de lo que hubiéramos tenido “, agregó.

El gobernador Ron DeSantis ha sido criticado por dar acceso especial a vacunas a algunos de los vecindarios más ricos del estado. Los datos estatales han demostrado que los residentes en áreas más prósperas se vacunan a un ritmo más rápido que los de vecindarios de bajos ingresos.

“No hay ninguna razón por la que el gobernador DeSantis deba racionar las vacunas basándose en la influencia política”, dijo la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried. “Esto es preocupante y potencialmente ilegal”.

Cuando se le preguntó sobre las disparidades el miércoles, DeSantis dijo que el estado “quería encontrar comunidades que tuvieran altos niveles de personas mayores viviendo allí, y este [Lakewood Ranch] obviamente tiene una alta concentración”.

Sin embargo, los dos códigos postales que atiende el sitio en Lakewood Ranch parecen tener menos casos de coronavirus en comparación con otras áreas en el condado de Manatee, muestra un mapa que rastrea el brote.

“Si al condado de Manatee no le gusta que hagamos esto, entonces estamos totalmente de acuerdo con poner esto en los condados que lo deseen”, dijo DeSantis. “Y estamos totalmente felices de hacer eso. Entonces, cualquiera que diga que [there is a problem] , háganoslo saber. Si desea que lo enviemos a Sarasota la próxima vez, o Charlotte, o Pasco, o donde sea, avísenos. Estamos felices de hacerlo “.

DeSantis apareció en Fox News el jueves por la noche para defender sus acciones. Baugh dijo que estaba “avergonzada” cuando se mencionó el condado de Manatee durante su entrevista.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.