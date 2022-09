S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – La ciudad de St. Pete tiene una petición urgente antes del huracán Ian: reduzca la cantidad de agua que está usando.

El departamento de obras públicas de la ciudad dijo que ha gastado $400 millones desde 2016 para mejorar sus sistemas de aguas pluviales y desechos para que estén listos para una tormenta como Ian.

500 empleados de obras públicas trabajarán día y noche durante la tormenta para asegurarse de que los sistemas estén en funcionamiento.

“También hemos trabajado mucho en el sistema de recolección, recubriendo nuestro sistema de alcantarillado, reparando pozos de acceso, tratando de reparar cualquier fuga que permitiría que el agua subterránea o pluvial ingrese a nuestro sistema e inunde nuestro sistema en nuestras plantas, ” dijo Claude Tankersley, administrador de Obras Públicas.



Tankersley dijo que la ciudad ahora está pidiendo su ayuda para conservar el agua y evitar el uso no esencial, incluido el lavado de ropa o platos.



“No vamos a cerrar el suministro de agua”, dijo Tankersley. “No cerraremos el alcantarillado, pero les preguntamos si no necesitan lavar esa carga de ropa, si no necesitan lavar esos platos, por favor no lo hagan durante la tormenta”.

Desde 2016, la ciudad ha estado modernizando y mejorando el equipamiento cuando había problemas con los desbordamientos de aguas residuales.



Si tiene un problema con su sistema, puede llamar al 727-893-7111. Los problemas de emergencia se pueden informar al Centro de Despacho de Recursos Hídricos al 727-893-7261.