La ciudad de Largo trae alegría navideña con exhibición anual de luces en el parque

LARGO, Fla (WFLA) – La ciudad de Largo está entrando en el espíritu navideño.

Una exhibición de luces navideñas que ilumina Largo Central Park por 25ª vez este año.

La ciudad comenzó a colgar las luces LED alrededor de Halloween. Se necesitan unas seis semanas para decorar el parque. Los trabajadores de la ciudad dieron los toques finales a su exhibición esta semana.

Las luces estarán encendidas de 5:30 p.m. a 1 a.m. y nuevamente para los viajeros de la mañana de 5 a.m. a 7 a.m.

Las cajas de donaciones están instaladas en todo el parque. Las donaciones se destinarán a un fondo de becas que ayuda a los niños a asistir al campamento de verano.

La Ciudad de Largo está pidiendo a todos a distanciarse socialmente y se alienta a las máscaras.

