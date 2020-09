La ciudad condena a un motel de Pasco que aparece en la historia de 8 On Your Side

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Kimberly Goodwin no puede creer que finalmente salga de la habitación de motel en ruinas que ha compartido con sus tres hijos durante más de un año.

Goodwin vivía en el Travel Inn Motel, ubicado en 7532 US 19 en New Port Richey.

Goodwin se comunicó con 8 On Your Side cuando no pudo solucionar los problemas en el motel. El día después de que se emitió la historia , los bomberos policiales y la aplicación del código se presentaron en la propiedad.

El miércoles, el hotel fue condenado y los residentes no se vieron obligados a mudarse, pero se les animó a no quedarse.

La cabo Karen Norris dice que hubo numerosas violaciones que hicieron que el motel fuera inseguro.

“Las alarmas de incendio que no funcionaban, ninguna en todo el edificio, encontramos un calentador de agua caliente que se estaba filtrando directamente al suelo”, dijo el cabo Norris. “Hubo algunos problemas con las aguas residuales, alcantarillado abierto”.

El lunes, cuando hablamos con el residente Michael Arnao, no tuvo palabras amables para su hogar dulce hogar.

“No le deseo esto a mi peor enemigo. Es un infierno. Es un infierno aquí”, dijo Arnao. “Es inhabitable. Es como un país del tercer mundo, diría, si tuviera que decirlo con mis mejores palabras”.

Goodwin dijo que hay problemas con los inodoros desbordados y el lunes por la mañana, la unidad de aire acondicionado de su habitación se apagó y goteó agua por todo el colchón de su hijo. Ella afirma que hay problemas con los errores.

“Aquí hay un problema de moho y chinches”, dijo Goodwin. “Realmente malo. ”

La propiedad es propiedad de Dineshbhai y Kailasben Patel. Los registros de propiedad indican que poseen otras 18 propiedades en el condado de Pasco. Algunos de ellos son moteles de carretera.

El hijo de Patel y el gerente del motel se negaron a comentar, pero el cabo Norris dijo que fueron muy cooperativos.

“Reembolsaron todo el dinero a las personas que habían pagado por adelantado”, dijo el cabo Norris. “Realmente han cooperado”.

Organizaciones como Metropolitan Ministries están ayudando a los residentes que se van con una vivienda temporal con el objetivo de conseguirles residencias más permanentes.

Goodwin se sentó con todo lo que posee frente a la unidad 108 durante la mayor parte del miércoles por la tarde. Está feliz de que este capítulo de su vida haya terminado y pueda pasar a un entorno más limpio y agradable.

“No pensé que esto sucedería tan rápido. Es gracias al Canal 8 que pudimos salir de este lugar y llegar a un lugar mejor”, dijo Goodwin. “Sólo gracias al Canal 8, arrojaron luz sobre el problema. La ciudad y la policía entraron y ayudaron”.

