La científica de datos despedida de Florida Rebekah Jones demanda al FDLE después de la ‘redada’ en su casa

TALLAHASSEE, Florida (WFLA) – Rebekah Jones, la curadora de datos que fue despedida por comentarios públicos no autorizados sobre las cifras de coronavirus de Florida en mayo, demandó al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida después de su “redada” en su casa a principios de diciembre.

Jones se burló de acciones legales durante el fin de semana, tuiteando una imagen de una demanda en blanco con su nombre como demandante, y Rick Swearingen, el comisionado de FDLE, como acusado.

La demanda fue presentada el lunes y afirma que FDLE “violó sus derechos bajo la Primera, Cuarta y Decimocuarta Enmiendas” y “aterrorizó” a su familia al entrar con “armas en la mano”. Afirma que la “redada” fue una “farsa para castigarla” por negarse a falsificar estadísticas en el panel de control del coronavirus del estado .

FDLE dijo que sus agentes esperaron más de 20 minutos antes de que Jones abriera la puerta para que los agentes cumplieran una orden de registro. En el video de la cámara corporal , se la oye decir: “Acaba de apuntar con un arma a mis hijos”.

Swearingen defendió las acciones de sus agentes durante la orden de registro, diciendo: “En ninguno de esos videos vio a un agente apuntando con un arma a la cabeza de un niño”.

Según el FDLE, los agentes estaban cumpliendo la orden después de que el Departamento de Salud presentara una queja sobre un “mensaje no autorizado” enviado el mes pasado desde el sistema de alerta de emergencia del departamento. Un portavoz del FDLE dijo que los agentes determinaron que la casa de Jones era el lugar desde el que se envió el mensaje, pero Jones nos dijo que ni siquiera sabía que se había enviado un mensaje .

DeSantis abordó recientemente el incidente durante una visita a Tampa. Mahsa Saidi de WFLA le preguntó a DeSantis si “sabía sobre la redada de Rebekah Jones antes de que sucediera”.

“Sabía que había una investigación, no sabía lo que estaban haciendo y no es una redada, con todo respeto”, respondió DeSantis. “Estas personas hicieron su trabajo […] Hicieron una orden de registro. ¿Por qué hicieron una orden de registro en la casa? Porque su dirección IP estaba vinculada a un delito grave. ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿Simplemente ignórelo? Por supuesto que no . “

