La boleta de un veterano de Tampa de 83 años no se cuenta en las elecciones primarias

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Un hombre del área de Tampa Bay ha votado durante décadas, pero esta vez, durante las primarias, su boleta nunca llegó a la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough.

Hilrie Kemp Junior es una veterana retirada de la Marina de 83 años.

No sale mucho estos días, así que pidió a alguien que dejara su boleta en la Biblioteca C. Blythe Andrews, un sitio de votación anticipada.

“Hubo alguien que envió su boleta por correo … son muy confiables, muy confiables”, dijo su hija, Valrie Kemp-Davis.

Cuando un miembro de la familia revisó su boleta, se enteraron de que no había sido recibida.

“Es frustrante porque mi padre ahora tiene 83 años, pero este es un hombre que ha estado muy involucrado en la ciudad de Tampa”, dijo Kemp-Davis.

8 On Your Side preguntó a la Oficina del Supervisor de Elecciones sobre la boleta que faltaba. Reconocieron que no tienen un registro de su voto en las primarias, pero aún están investigando lo que sucedió.

Kemp-Davis espera que no sea un problema generalizado.

“Si no puedes confiar en el correo de los Estados Unidos o en los lugares donde se supone que debes llevar tus cosas para que se cuenten, da miedo porque muchas vidas dependen de esto”, dijo.

