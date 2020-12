La autopista Dale Mabry se cerrará en el sur de Tampa el viernes para reparar el cruce de ferrocarril

BROOKSVILLE, Fla. (WFLA) - Los agricultores de JG Ranch están trabajando durante la noche para asegurarse de que no pierdan sus fresas a causa de las bajas temperaturas que han llegado a Tampa Bay.

El gerente de la granja, Jeff Casey, le dice a 8 On Your Side que controlarán la temperatura durante toda la noche para asegurarse de que no baje demasiado. Si lo hacen, tienen diferentes planes para asegurarse de que las fresas no se congelen.