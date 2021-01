La asociación de condominios de Clearwater llama a 8 On Your Side para pedir ayuda con su locura de buzón

TAMPA, Fla. (WFLA) - 8 On Your Side continúa luchando por obtener respuestas después de que expusimos que hay casi un millón de dosis sin usar de la vacuna COVID-19 en Florida.

En este momento, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que casi un millón de primeras dosis de vacunas aún no se han usado en Florida. Y a pesar de las declaraciones del gobernador Ron DeSantis, 8 On Your Side descubrió que la acumulación de vacunas no incluye las vacunas de refuerzo que se mantienen en reserva.