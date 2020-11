La agencia de desempleo de Florida pedirá $ 5 millones para contratar personal ya que los reclamos permanecen sin resolver durante 6 meses o más

TAMPA, Fla. (WFLA) – La agencia de desempleo de Florida pedirá a los legisladores $ 5 millones durante la próxima sesión legislativa para contratar aproximadamente a 100 empleados adicionales para abordar el aumento y la complejidad de las reclamaciones relacionadas con la pandemia.

“El personal adicional ayudará a satisfacer las necesidades actuales del programa y de nuestros clientes”, escribió un portavoz del Departamento de Oportunidades Económicas en un comunicado a 8 On Your Side.

El recientemente nombrado director del DEO, Dane Eagle, dijo que la contratación de personal adicional capacitado para procesar los reclamos complicados que se dejaron de lado debido al alto volumen era “una prioridad” cuando habló con nosotros a principios de octubre. Pero como la legislatura no sesionará hasta marzo, esas contrataciones no se realizarán hasta el próximo año, incluso si se aprueba el dinero.

Bill McVey, del condado de Hernando, dice que es uno de los cientos, si no miles, de trabajadores despedidos que han estado esperando seis meses para recibir beneficios y dice que no puede esperar otros seis meses. Durante 22 años, McVey fue ejecutivo de ventas en Lazydays RV en Seffner. Pero luego vino la pandemia en marzo y, a los 73 años, las preocupaciones por su salud.

“Les pedí que trabajaran desde casa y dijeron que no podía hacer eso”, explicó McVey. “Me despidieron al día siguiente”.

McVey solicitó el desempleo y recibió algunos cheques. Pero también recibió una oferta de trabajo en otro lote de casas rodantes, que aceptó con gusto hasta que ese puesto fue eliminado unas tres semanas después.

“He enviado cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas”, dijo. “Tengo cientos de horas en el teléfono con DEO para explicarles que dejé de trabajar a fines de mayo.

Pero por alguna razón, la cuenta DEO de McVey no se actualizará y aún lo muestra trabajando en ese nuevo trabajo. Sus beneficios han estado suspendidos durante 22 semanas y le deben aproximadamente $ 12,000.

La situación de la reclamación de McVey es compleja pero no única. De hecho, tantos solicitantes han tenido beneficios bloqueados por problemas de regreso al trabajo que el DEO lanzó un esfuerzo la semana pasada enfocado exclusivamente en solucionarlos. Los solicitantes afectados recibirán un correo electrónico del DEO, si aún no lo han hecho, los vinculó a un formulario rápido para completar para ayudar a determinar su elegibilidad para los beneficios. No está claro cuánto tiempo después de eso puede llevar resolver los reclamos.

8 On Your Side continúa escuchando casi a diario a los trabajadores despedidos que esperan seis meses o más para recibir beneficios debido a problemas sin resolver con sus reclamos. Bill McVey dice que no pueden permitirse esperar más.

“Hay muchas personas que tienen familias y niños que alimentar y van a estar en una situación muy sombría en Navidad”, dijo. “Severo.”