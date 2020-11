Kriseman entre alcaldes de Florida reunidos para discutir aumento de COVID-19

S T. PETERSBURG, Fla (WFLA) – El alcalde Rick Kriseman se unirá a varios otros alcaldes en todo el estado el miércoles para una reunión virtual para discutir el reciente aumento en los casos de COVID-19.

Existe una creciente preocupación en todo el estado, ya que los casos de COVID-19 han aumentado lentamente durante las últimas semanas. Los alcaldes discutirán sus recomendaciones para frenar la propagación del virus, que le darán al gobernador Ron DeSantis para que las considere.

El domingo, el estado informó más de 10,000 casos nuevos, el aumento más alto en un solo día desde julio.

En el condado de Pinellas, el Departamento de Salud informó que el porcentaje de positividad se ha duplicado desde septiembre, pasando del 3% al 6%.

Esto tiene preocupado al alcalde Kriseman.

“Estamos preocupados. Los números se están moviendo en la dirección equivocada. Si bien los informes que llegamos a las hospitalizaciones no están en un punto en el que nuestros hospitales se estén agotando, si nuestros números continúan aumentando, no creo que esa situación no se va a quedar ”, dijo.

La reunión tendrá lugar a las 2:30 pm del miércoles y se puede ver en WFLA.com y en la página de Facebook de WFLA.

