Las autoridades están buscando a tres personas que puedan tener información sobre un tiroteo fatal en la Feria del Condado de DeSoto el sábado por la noche.

El Departamento de Policía de Arcadia dijo que los investigadores quieren hablar con dos hombres y una mujer joven que apareció en un video en las redes sociales.

“Somos conscientes de que hay un video que ha estado circulando en las redes sociales y muchos de ustedes ya lo han visto”, escribió la policía de Arcadia en una publicación de Facebook el domingo. “Estamos buscando a la persona que inicialmente grabó ese video y nos gustaría hablar con ellos”.

Los sujetos fueron descritos como “una joven hispana que vestía una chaqueta negra y jeans claros, un sujeto masculino que vestía una camisa clara y pantalones cortos, y un hombre adulto parado atrás que parecía tener barba”.

"Tanto la DCSO como la APD siguieron las pistas hasta la madrugada".

El video fue tomado poco después de que sonaran los disparos en la segunda noche de la Feria del Condado de DeSoto.

La Asociación de Ferias del Condado de DeSoto confirmó que un joven de 17 años fue asesinado en un comunicado que también fue compartido por la Oficina del Sheriff del Condado de DeSoto. WBBH, afiliada de NBC, también confirmó la identidad de la víctima como Daniel Rodríguez López, de 17 años.

Daniel Rodríguez López (Cortesía de la familia Rodríguez López)

“A la Asociación de la Feria del Condado de DeSoto, ante todo, le gustaría enviar sus más sinceras condolencias a la familia del joven que perdió la vida anoche”, dijo la asociación.

El sábado por la noche, la oficina del alguacil dijo que al menos una persona recibió un disparo en la feria y que el atacante aún estaba prófugo.

En respuesta a la muerte de la adolescente, la Asociación de la Feria del Condado de DeSoto cerró la mitad del domingo, pero permitió que la competencia de acicalamiento del ganado y el concurso Jr. Miss DeSoto continuaran por la tarde con mayor seguridad.

“Estas áreas también estarán fuertemente protegidas por la policía local para garantizar la seguridad de todos los involucrados”, dijo la asociación.

Los concursos de la división Little Miss (7-9) y Princess (10-13) se reprogramarán para más adelante.

Si tiene información sobre el tiroteo, llame al Departamento de Policía de Arcadia al 863-494-2222. El departamento de policía dijo que las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato.