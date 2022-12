TAMPA, Fla. (WFLA) – La jefa de policía de Tampa, Mary O’Connor, renunció a su cargo, días después de que el público se enterara de una parada de tráfico en la que usó su rango para evitar una multa en un carrito de golf en noviembre en el condado de Pinellas.

O’Connor presentó una carta de renuncia el lunes por la mañana, que estuvo acompañada de un informe sobre una investigación de Normas sobre su conducta, compartido por la alcaldesa Jane Castor, quien aceptó su salida.

Según la Investigación de la jefa de la Oficina de Normas Profesionales, la detención de tráfico y las acciones de la jefa en el condado de Pinellas equivalieron a un uso indebido de su insignia de cargo y su puesto para evitar una multa de tráfico.

O’Connor fue entrevistada por un investigador el 3 de diciembre, donde admitió haber “violado el Manual de Regulaciones del Departamento de Policía de Tampa, Estándar de Conducta y Abuso de Posición o Identificación”, aunque dijo que se había identificado “por seguridad”. Aún así, la jefa admitió ante los investigadores que pedir que la dejaran libre sin recibir una multa por la violación fue “un error”.

Durante una entrevista durante el fin de semana, los investigadores reprodujeron las imágenes de la cámara corporal y luego le hicieron preguntas a O’Connor, después de revisar las reglas de conducta del Departamento de Policía de Tampa. El video de la entrevista fue proporcionado a WFLA.com el lunes.

Entrevista durante investigación

Comenzaron preguntándole qué pretendía al identificarse como la jefa de policía cuando llegó el oficial, deteniendo la reproducción del video para pedir una explicación.

“Creo que cometí un error cuando hice esa declaración. Obviamente, ya saben, soy una pasajera en mi propio carrito de golf que tengo, que conducía mi esposo”, dijo O’Connor a los investigadores. “Si estamos conduciendo sin una placa, obviamente estamos siendo irresponsables con la propiedad de nuestro carrito de golf. Pero, de nuevo, supongo que solo le estaba preguntando si consideraría darnos una advertencia en lugar de una citación esa noche”.

El investigador reanudó la reproducción y luego le preguntó a O’Connor por qué le dio su tarjeta de presentación al oficial.

“Capitán, he mostrado literalmente cientos de tarjetas de presentación desde que fui nombrada jefa de policía”, respondió O’Connor. “Sabes, paso la tarjeta de presentación porque nunca, siempre podría haber una razón por la que necesitaría algo en la ciudad. Ya sabes, estacionamiento, consejos sobre dónde ir, hay muchas razones por las que le daría mi tarjeta de presentación, y le he dado mis tarjetas de presentación a cientos de personas. Él no es diferente”.

El investigador preguntó si la jefa había “tenido la intención de darle” al agente un “trato preferencial” cuando le dijo que la llamara si necesitaba algo. O’Connor dijo que no tenía la intención de extender un trato especial en comparación con otros que puedan llamarla.

Cuando se le preguntó sobre el carrito de golf no registrado y el uso legal de uno en las vías públicas, O’Connor dijo a los investigadores que hasta este incidente, “no había entendido mucho”.

Continuó diciendo que ahora “creo que ahora el carrito de golf debe estar registrado si va a estar en la vía pública donde están otros vehículos motorizados”.

Luego de la investigación, el informe dijo que O’Connor había usado su posición de una manera que no estaba disponible para otros, para evitar la multa de tránsito.

Cuando se le preguntó, O’Connor dijo que le contó a la alcaldesa Jane Castor sobre la parada de tráfico el 1 de diciembre, dos días antes de la entrevista con los detectives. El incidente en sí ocurrió el 12 de noviembre. El detective preguntó si la jefa estaba al tanto de las políticas que “requerirían que se notifique a un supervisor cuando estaba involucrado en una parada de tráfico fuera de servicio”.

O’Connor dijo a los investigadores que no estaba al tanto de tal política. Finalmente, se le preguntó a O’Connor sobre las políticas con respecto a una “prohibición estricta” de usar una insignia o posición para evitar las consecuencias de actos ilegales.

Dijo que había violado esa prohibición, pero “quería afirmar que la conversación con el alguacil del condado de Pinellas fue que la iniciativa del carrito de golf era más educativa”, pero que si había recibido una citación, “creía que había intentado para evitar eso”.

Como resultado de su conducta fuera de servicio, O’Connor admitió que había violado los estándares de conducta del Departamento de Policía de Tampa y otros empleados de la ciudad, y que debería haberse mantenido “en los más altos estándares para emular el liderazgo de Departamento de Policía de Tampa, y no querría que ninguno de mis oficiales de policía ni nadie debajo de mí esperara que obtendrían algún tipo de oportunidad por ser un oficial de policía”.

O’Connor dijo que asumió la responsabilidad de la situación en cuestión. Un documento posterior resumió el proceso de investigación de la siguiente manera.

“La jefa de policía está sujeto a los más altos estándares por encima de sus oficiales. La jefa O’Connor usó su puesto oficial y su placa para obtener privilegios, que de otro modo no estarían disponibles, en un intento de evitar la emisión de una citación de tránsito”, dice el informe en parte. “Estas acciones comprometieron el profesionalismo, la ética y los objetivos del Jefe de Policía y la Ciudad de Tampa”.

Como resultado, los investigadores sostuvieron la violación tanto del “Estándar de Conducta” como del “Abuso de Posición o Identificación”. Los hallazgos del informe fueron aprobados por el jefe interino de policía Lee Bercaw el 4 de diciembre y entregados a Castor y John Bennett, jefe de gabinete, el 5 de diciembre.

Para el rol actual de O’Connor, esos “errores” culminaron con su renuncia, el lunes por la mañana después de ni siquiera un año en el cargo. O’Connor prestó juramento como jefa en marzo de 2022.

Qué pasó en noviembre

En la noche del 12 de noviembre, O’Connor y su esposo conducían en un carrito de golf por el condado de Pinellas. El carrito de golf, según múltiples registros, no estaba registrado, lo que significa que no tenía placa.

Los O’Connor fueron detenidos por un oficial del alguacil del condado de Pinellas, quien grabó la interacción en su cámara corporal.

La cámara fue notada por la jefa de policía de Tampa, quien primero preguntó si estaba grabando, luego, cuando le dieron la respuesta afirmativa, le informó al oficial que ella era la jefa de policía de Tampa y le mostró su placa. Luego, O’Connor dijo que esperaba que el oficial “simplemente nos dejara ir esta noche”.

Cuando el oficial se retiró, se vio a la jefa entregándole su tarjeta de presentación. El agente terminó simplemente emitiendo una advertencia verbal, según el registro de la investigación.

Las imágenes de la cámara corporal se hicieron públicas el 1 de diciembre, lo que llevó a una investigación de estándares que comenzó al día siguiente.

Mientras la investigación estaba en curso, la jefa de policía fue puesta en licencia administrativa ya que la ciudad la investigó por “comprender” su “profesionalismo y ética al usar su posición de autoridad para solicitar al agente de Pinellas que no emitiera una citación”, según mostró el expediente de la investigación.

Cuando le entregó al agente su tarjeta de presentación en las imágenes de la cámara corporal, O’Connor le dijo: “Si alguna vez necesita algo, llámeme. En serio”.

Ella le dijo a los investigadores que si bien darle al oficial una tarjeta de presentación fue algo que hizo con “cientos de ciudadanos y agentes del orden”, fue una acción que “no tenía la intención de darle al oficial ningún tipo de trato preferencial”.

“Es inaceptable que cualquier empleado público, y especialmente el principal líder policial de la ciudad, solicite un trato especial debido a su posición. La confianza pública en el departamento de policía de Tampa es fundamental para nuestro éxito como ciudad y comunidad”, dijo Castor sobre el incidente y la renuncia, en parte. “Esto es especialmente decepcionante porque le di a Mary O’Connor una segunda oportunidad, ya que creo en las segundas oportunidades para las personas. Esa es una de las razones por las que la decepción actual es tan profunda”.