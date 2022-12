TAMPA, Fla. (WFLA)— Un semirremolque volcado está afectando el tráfico en la Interestatal 75 en Brandon el martes por la mañana.

Al parecer, el camión chocó con una camioneta y se volcó cerca de la autopista US 301. El incidente ocurrió alrededor de las 2:25 a.m. No hay información sobre lesiones.

El choque está bloqueando los carriles hacia el sur de la I-75 y la rampa de entrada de la US 301 a la interestatal.

Los conductores deben buscar rutas alternativas.