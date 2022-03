TAMPA (WFLA) – Los investigadores dicen que las acusaciones de acoso sexual contra el presidente del Concejo Municipal de Tampa parecen ser “creíbles y corroboradas”, dijeron funcionarios de la ciudad el lunes.

Según un portavoz de la ciudad de Tampa, un empleado de la ciudad presentó una queja ante el departamento de recursos humanos de Tampa en agosto pasado sobre el presidente del consejo de la ciudad, Orlando Gudes. La denuncia se refería a “abuso generalizado y acoso sexual”, según la ciudad.

“El presunto acoso sexual no incluyó avances sexuales, sino conductas y abusos ofensivos frecuentes”, dijo el comunicado.

La ciudad contrató a Trenam Law como un bufete de abogados independiente y externo en septiembre para investigar las “19 denuncias específicas”. El portavoz dice que algunas de las acusaciones contra Gudes incluyeron declaraciones sexuales crudas, gestos sexuales y comentarios despectivos sobre varias mujeres. Gudes también fue acusado de llamar a una empleada “Celie”, el nombre de un personaje del que se abusa en “El color púrpura”.

Según la ciudad, el bufete de abogados entrevistó a 20 testigos y concluyó que “el empleado parecía ser creíble y encontró varias de las acusaciones corroboradas por testigos”.

“Trenam concluyó que 18 de las 19 denuncias parecían más probables de que no hubieran ocurrido”, dijo el comunicado de la ciudad.

Según la ciudad, Gudes y su abogado negaron que el presidente tuviera un comportamiento ilegal y negaron todas las acusaciones específicas. Gudes también se disculpó por cualquier palabra que causara malestar al empleado, según el abogado.

El abogado de Gudes dijo que el presidente y el empleado “habían sido amigos desde hace mucho tiempo antes de que los contratara y que, en retrospectiva, algunos de sus comentarios fueron inapropiados”.

En un memorando de ley redactado después de revisar el informe de investigación y la respuesta del abogado de Gudes, Thomas González, el abogado externo del departamento de recursos humanos de Tampa, escribió que “mi conclusión es que la demandante ha proporcionado evidencia que demuestra que sufrió acoso basado en sobre su sexo”.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, emitió un comunicado el lunes diciendo que no tiene autoridad sobre Gudes, pero que lo despediría si fuera un empleado de la ciudad.

“Dado que Orlando Gudes es un funcionario electo, no tengo autoridad sobre él. Sin embargo, si fuera un empleado de la ciudad, sería despedido por estas revelaciones de acoso sexual creíbles y corroboradas”, dijo Castor. “Sé por muchos años en la aplicación de la ley que se necesita mucho coraje para que una víctima presente acusaciones de acoso y ambiente de trabajo hostil contra cualquier supervisor, y mucho menos contra uno tan poderoso como el presidente del consejo de la ciudad”.

La ciudad de Tampa dice que el empleado puede presentar una queja ante el estado.

Orlando Gudes emitió un comunicado el lunes después del anuncio.

“Aunque no estoy de acuerdo con la totalidad de los hallazgos del informe con respecto a mi ex legislador

Ayudante, acepto la responsabilidad por los comentarios que hice que, si bien no eran acoso sexual, eran

no es apropiado para el lugar de trabajo.

Cometí el error de contratar a un amigo y no establecer nuevos límites para la relación.

porque la dinámica había cambiado. Asumo toda la responsabilidad por no reconocer este cambio. I

la consideraba una amiga de la familia desde hace mucho tiempo y socializaba regularmente con ella, su novio y

varias otras personas, tanto antes como durante su empleo. Además, ella y yo trabajábamos

de cerca ya que fue mi Asistente Legislativa desde mi elección. Estas circunstancias me llevaron a hacer

chistes y comentarios que no eran apropiados para el lugar de trabajo pero que no serían raros

entre viejos amigos, que es lo que yo consideraba que éramos entonces. Pido disculpas sinceramente a mi

ex asistente legislativa por mis palabras que le causaron malestar.

Muchas de las acusaciones son falsas y hay ciertos comentarios que se me ha acusado de hacer

que he negado y debo seguir negando categóricamente. Sin embargo, admito que algunos de los

Las declaraciones son verdaderas, aunque lamentablemente se han sacado de contexto. Además, creo que hay

formas en que puedo mejorar la comunicación eficaz con los demás y su gestión, y que me ayuden con

esto, he decidido contratar los servicios de una entrenadora ejecutiva, Gena Cox, PhD, en mi propio

gastos. Es mi esperanza que a través de este proceso pueda desarrollar aún más mis propias habilidades de liderazgo y

sensibilidad en el lugar de trabajo para que pueda dar lo mejor de mí para servir mejor a mis electores y a esta Ciudad.

Una vez más, acepto la responsabilidad de mis acciones y pido disculpas por los comentarios. tengo la intención de aprender

de esta experiencia pretendo ser mejor persona, y pretendo ser mejor Concejal y mejor papel

modelo en mi comunidad”.