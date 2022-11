TAMPA, Fla. (WFLA) – Los clientes de internet de WOW! en todo el país reportaron problemas de cortes alrededor del mediodía del martes.

Alrededor de las 12:23 p.m., se informaron alrededor de 30,000 interrupciones en Downdetector.com, aunque se redujo a alrededor de 24,000 a las 12:38 p.m.

A las 12:54 pm, se reportaron 4,304 apagones en Tampa. Otras áreas muy afectadas incluyeron Detroit, Atlanta y Birmingham, aunque el mapa de Downdetector muestra que las interrupciones se concentran en el área de Detroit con 5,500 interrupciones informadas.

El sitio web de WOW! parecía no funcionar, y en su lugar aparecía un “502 Bad Gateway”.

La cuenta de Twitter de atención al cliente del proveedor “WOW! Care” escribió a las 12:58 p.m.:

“Nuestro equipo está investigando una interrupción global que está afectando a los clientes en los mercados de WOW!, wowway.com, y nuestros centros de atención al cliente. Agradecemos su paciencia y le proporcionaremos actualizaciones a medida que haya más información disponible”.

8 On Your Side se ha comunicado con el equipo de soporte de la compañía para obtener comentarios, pero no ha recibido una respuesta en este momento.