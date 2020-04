Instacart dice que una ‘falla’ impidió que el empleado de Tampa recibiera su cheque de pago

TAMPA, Florida (WFLA) – Daniel Johnson finalmente tiene el dinero que ganó de su trabajo en la entrega de víveres para Instacart, luego de recurrir a Better Call Behnken en busca de ayuda.

Johnson había pedido repetidamente ayuda para obtener sus ganancias faltantes en la aplicación Instacart, pero su pago por nueve trabajos, y sus propinas, no aparecieron en su cuenta bancaria.

Él dice que finalmente se vio obligado a renunciar porque no podía trabajar de forma gratuita. Después de las llamadas del investigador de 8 On Your Side, Shannon Behnken, las cosas cambiaron. Instacart le pagó los $ 146.87.

Esta es la explicación que recibió:

“El dinero fue a mi banco, pero de alguna manera en el proceso de todo, fue enviado de vuelta … así que fue un problema técnico”.

Fue una falla que no debería haber tardado tanto en solucionarse. Pero Johnson está listo para mirar hacia adelante.

“En cuanto a las opciones de trabajo, solo mantengo mi cabeza fuera del agua, veo lo que sigue ahí afuera, me mantengo positivo y sigo adelante desde aquí”, dijo Johnson.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: