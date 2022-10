CONDADO DE HARDEE, Fla. (WFLA) – Se estima que cayeron entre 15 y 20 pulgadas de lluvia en Wauchula durante el huracán Ian, lo que envió al Peace River varios pies por encima de los niveles de inundación.

El río irrumpió en las casas de las personas después de que Ian pasara el jueves.

“A la mañana siguiente, en las primeras horas de la mañana, fue como si hubiera subido la marea”, dijo Clyde Ratliff. “Nunca, nunca, jamás vi que el agua llegara al nivel que tiene ahora. Es simplemente surrealista”.

En sus 59 años en Wauchula, Ratliff nunca ha visto nada igual. Él lo llama “infierno en la tierra”.

“Cierras los ojos y no puedo ver nada más que el agua en la casa. Está en tu cerebro”, dijo. “Tienes que irte a dormir. No puedes irte a dormir. Han pasado como dos días. Probablemente he dormido una hora y media”.

Cuando el agua subió, él y su novia Angie Coleman escaparon con su camioneta en el remolque de plataforma de un vecino que les ayudó.

Regresaron a su casa cerca de Peace River Park el viernes en bote, flotando junto a una camioneta sumergida en su camino.

“Ese era un residente que intentaba ayudar a otros. Estaba tratando de llevarlos a tierra firme y se perdió el camino”, dijo Coleman.

La pareja vadeó el agua dentro de su casa, recogiendo pertenencias y comprobando las condiciones.

“No creo que la gente realmente pueda entender lo que puede hacer el agua”, dijo Coleman.

Creen que el agua ha comenzado a retroceder.

A un par de cuadras, la gente no tiene pertenencias para excavar y no se debe a las aguas de la inundación.

“Definitivamente, el fuego era la menor de nuestras preocupaciones”, dijo Glen Ellis.

Ellis vive en los apartamentos Valencia Gardens en Wauchula. Se estaba refugiando en su baño con su prometida y su bebé cuando el huracán Ian estaba en su peor momento.

“Dije ‘oye, ¿hueles eso?’ Olí humo, me levanté, no olí nada. Se inclinó, lo olió de nuevo. Yo estaba como, ‘algo se está incendiando’. Abrí la puerta y todo el apartamento era solo un resplandor naranja”, dijo Ellis.

Ellis dice que cree que una línea eléctrica caída de alguna manera provocó un incendio que derribó todo su edificio el miércoles.

Los residentes dicen que todos salieron a tiempo.

“Estoy agradecido de que todavía tengo a mi familia a la que aferrarme porque podría haberse ido”, dijo Michael Campbell, miembro de la familia de Ellis que vive en los apartamentos pero que no estaba allí en el momento del incendio.

Los residentes de Wauchula están lidiando con incendios e inundaciones al mismo tiempo, pero lo están haciendo juntos.

“Solo le pedimos a la gente que ore. Eso es todo lo que podemos hacer”, dijo Teresa Staton, cuya casa está inundada.