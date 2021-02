‘Increíblemente decepcionante’: La policía de Tampa responde a la fiesta del Super Bowl con Steve Aoki

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Departamento de Policía de Tampa expresó el sábado su descontento con la fiesta del Super Bowl del viernes por la noche con la actuación del DJ estadounidense Steve Aoki.

En un comunicado de prensa enviado a principios de esta semana para promover el evento, el WTR Bar & Grill en The Godfrey dijo que Aoki giraría “durante toda la noche” en una de las varias fiestas planeadas en el lugar para el fin de semana del Super Bowl. La fiesta, que fue el evento oficial de Barstool Sports y E11EVEN Miami en WTR, fue organizada por la celebridad de Internet y bloguera Dave Portnoy.

“Si bien este es el primer evento nacional importante desde que COVID-19 esencialmente cerró el mundo en 2020, todavía nos tomamos muy en serio la seguridad y las precauciones”, dijo Mike Piper, fundador de Pied Piper Productions. volviendo a una sensación de normalidad y proporcionando un lugar de entretenimiento para que la gente pueda divertirse de forma segura “.

Según el comunicado de prensa de WTR, los invitados debían pasar por “estaciones de entrada seguras”. Si un huésped requería más medidas de detección, se disponía de pruebas de PCR y antígeno COVID-19. Los miembros del equipo también debían mantener una distancia social, usar guantes y cubiertas para la cara, y limpiar y desinfectar “continuamente”.

Sin embargo, las imágenes publicadas por TMZ.com muestran que hubo muy poca preocupación por el distanciamiento social y las precauciones de COVID-19 en la fiesta.

La policía de Tampa le dijo a 8 On Your Side que la agencia no está contenta con la participación y la falta de preocupación mostrada en el evento.

“Las escenas de la WTR anoche y algunos otros clubes fueron increíblemente decepcionantes. La ciudad pasó la mayor parte del año educando a los residentes sobre las precauciones debidas a la pandemia y recientemente ordenó máscaras para las zonas de entretenimiento y eventos para garantizar la seguridad de nuestros residentes y visitantes de nuestra gran ciudad “, dijo un comunicado. del departamento de policía leyó. “Cuando el gobernador levantó las restricciones de capacidad y abrió las rejas, recurrimos a la comunidad hotelera unida para reabrir sanos y salvos, pero hay un nivel de responsabilidad personal que se debe seguir o arriesgarnos a cerrar”.

El rapero 50 Cent también participó en una fiesta “salvaje” el viernes por la noche en la ciudad de San Petersburgo.

El alcalde Rick Kriseman expresó que “no es así como deberíamos celebrar el Super Bowl”.

En un comunicado de prensa, WTR mencionó que tendrá presentaciones del grupo de hip hop Migos desde el mediodía hasta las 7 pm del sábado y luego una presentación de Diplo y 50 Cent a partir de las 9 pm.

El lugar del evento también continuará albergando eventos el domingo “después de la puesta del sol” mientras se lleva a cabo el gran juego.