TAMPA, Fla. (WFLA) – El Departamento de Bomberos de Tampa está investigando un par de incendios en una casa desocupada que está en el centro de una amarga disputa que involucra a un contratista de Tampa y un propietario que afirma que ha estado esperando demasiado tiempo para mudarse de la casa.

Mary Browning, quien firmó un contrato de $165,000 con Hopps Construction en 2018, dijo que fue a la casa de E. Caracas Street el miércoles por la mañana para reunirse con un nuevo contratista para discutir la finalización del proyecto estancado.

“Olíamos humo. Vimos la puerta trasera abierta de par en par y entramos en el armario y había una gran pila de escombros”, dijo Browning. “Estaba muy conmocionado. Había estado en llamas y todavía estaba humeando”.

Se descubrieron montones de cenizas en el garaje y el armario.

El equipo de 8 on Your Side informó el lunes que la ciudad está investigando varias quejas sobre la casa. Un portavoz de la ciudad dijo que no se le pidió a la ciudad que inspeccionara el marco o la losa debajo de la habitación trasera que incluye el armario donde aparentemente se inició uno de los incendios.

Una pelota colocada en la parte superior de una aparente depresión en el piso del armario rodó por sí sola hacia atrás.

“En el armario donde rodaste la pelota para mostrar cuán desnivelado estaba el piso es donde estaba el incendio más grande”, dijo Browning. “Es muy sospechoso”.

El departamento de bomberos aún no ha respondido a una solicitud de comentarios, pero los investigadores en la casa lo llamaron escena del crimen y dijeron que los incendios son sospechosos.

La contratista Victoria Hopps dijo que nadie la había contactado sobre los incendios hasta el miércoles por la tarde.

“No sé nada al respecto”, dijo Hopps. “No tengo ningún seguro en la casa. Lo haría si estuviera en el proyecto, pero me presenté en marzo para salir del trabajo”.

Hopps dijo que “se olvidó” de inspeccionar la estructura y la losa de la trastienda. Ella culpó al proceso de permisos de la ciudad y a las revisiones de Browning por los retrasos en la construcción. Hopps afirma que Browning le debe dinero y ha presentado una demanda que afirma que registró un gravamen de casi $91,000 en la propiedad.

Browning presentó una denuncia contra Hopps ante el Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales de Florida, la agencia estatal que otorga licencias a los contratistas. Hopps no tiene ninguna queja activa contra su licencia además de la presentada por Browning.

Browning dijo que el incendio aumenta su frustración por lo que pensó que sería la casa de sus sueños.

“Creo que es ridículo”, dijo Browning. “Haz el trabajo por el que te pagaron. Si no, devuélveme todo mi dinero”.

Browning firmó un contrato con Hopps Construction el 12 de noviembre de 2018, acordando pagar a la empresa $165,000. El acuerdo establecía que “el contratista deberá completar sustancialmente el trabajo a más tardar 120 días a partir de ”la fecha en que la Ciudad de Tampa aprobó los planes”.

Según los registros de la ciudad, el permiso inicial se emitió el 16 de junio de 2019 y la losa principal se vertió en septiembre siguiente. La casa actualmente no tiene electricidad, cocina o pisos y le faltan varios otros toques finales.