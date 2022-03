CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Una persona murió el sábado por la noche en un centro para personas mayores en el condado de Pinellas, según el Cuerpo de Bomberos de St. Petersburg.

Las autoridades dijeron que se produjo un incendio en Noble Senior Living alrededor de las 9 p.m. El edificio de dos pisos es un centro de vivienda asistida ubicado en Lealman, condado de Pinellas.

Las autoridades confirmaron que una persona murió en el incendio.

Los equipos no dieron a conocer de inmediato información sobre la víctima o cómo comenzó el incendio. Los funcionarios le dijeron al equipo de 8 On Your Side que se está llevando a cabo una investigación.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.