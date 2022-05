TAMA, Fla. (WFLA) – Imagínese retroceder en el tiempo, hace millones de años, cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra.

Se abrirá una nueva exhibición de verano en el Museo de Ciencia e Innovación que puede enseñarle todo sobre estas criaturas prehistóricas.

Tan pronto como pongas un pie dentro de la exhibición “Dinosaurs Around the World”, escucharás los rugidos a medida que los dinosaurios animatrónicos cobran vida.

Mientras exploran la nueva incorporación, los niños pueden encontrar el popular Tyrannosaurus Rex e incluso el Triceratops, solo dos de los diez dinosaurios en exhibición.

“Mientras están aquí, pueden aprender sobre la geografía y ver de dónde son todos los dinosaurios”, dijo la directora de educación de MOSI, Janet White.

Esta exposición ha viajado a numerosos museos y centros de ciencia en los Estados Unidos y será el hogar de MOSI durante algunos meses.

Proporcionará actividades interactivas para que los niños y sus familias aprendan, como juegos de trivia e incluso un kit de excavación.

“Queremos que experimenten de forma práctica lo que es desenterrar esos fósiles y ver cómo se pueden juntar esos esqueletos y crear lo que sucedió hace millones de años”, dijo White.

MOSI está abierto todos los días de la semana de 10 a.m. a 5 p.m. La nueva exhibición Dinosaurs Around the World está incluida con la entrada, estará abierta desde el 14 de mayo hasta el 5 de septiembre.

Puede consultar el sitio web de MOSI para obtener información sobre los boletos.