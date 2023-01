TAMPA, Fla. (WFLA) – Los ladrones están recurriendo a una nueva estafa para atacar a las familias en el área de Tampa Bay, diciendo que no se presentó para el deber de servir como jurado y será arrestado, a menos que pague.

Ahora, en una rara entrevista, uno de los principales jueces de Florida habla sobre esto con la investigadora de 8 On Your Side, Mahsa Saeidi.

Los jueces quieren que usted forme parte del jurado. Es un derecho y un privilegio; sin embargo, los jueces no emiten órdenes judiciales para que lo arresten porque no cumplió con su deber de jurado.

El abogado John Fitzgibbons defiende a personas acusadas de delitos. Últimamente, Fitzgibbons ha estado recibiendo llamadas de personas que no solo se presumen inocentes. Son puras víctimas alarmadas, temerosas y tras consejo.

“¿Van a ser arrestados? ¿Necesitan un abogado defensor?”, preguntó Fitzgibbons. “Están muy, muy molestos porque nadie quiere que la policía llegue a su puerta y se los lleve esposados”.

Es una estafa de servicio de jurado tan efectiva que los tribunales están emitiendo una advertencia pública.

Timothy J. Corrigan es el juez principal del Distrito Medio de Florida.

“Los jueces no hacen entrevistas muy a menudo”, dijo el juez principal Corrigan a 8 On Your Side, “pero sentí que este tema era lo suficientemente importante como para pedirle que hiciera una entrevista”.

El Distrito Medio es uno de los tribunales federales más concurridos del país y atiende a más de la mitad del estado del sol.

En una rara entrevista televisiva, el juez principal Corrigan explica cómo funciona la estafa.

Los ladrones lo llaman o le envían un correo electrónico para decirle que no se presentó a servir como jurado y que lo arrestarán a menos que pague.

Están detrás de su dinero frío y duramente ganado, y posiblemente, su identidad.

“He sido juez durante más de 25 años, nunca he emitido una orden de arresto para una persona por no presentarse al deber de jurado, simplemente no sucede de esa manera”, dijo el juez principal Corrigan. “Creemos que estas llamadas se están haciendo en toda su área de visualización a muchas personas”.

Esta es la conclusión: los tribunales no solicitan información confidencial en llamadas y correos electrónicos. En el sistema federal, será convocado para servir como jurado a través del correo de los EE.UU.

Si no responde, el tribunal hará un seguimiento, nuevamente, a través del servicio postal.

El juez principal Corrigan dijo que si no puede servir como jurado, tiene la oportunidad de explicar por qué. Aunque no lo arrestarán por no asistir, los jueces todavía quieren que responda a las citaciones.

“Nuestro sistema de justicia depende de que las personas respondan al servicio de jurado”, dijo el juez principal Corrigan. “Las personas que en realidad son elegidas para un jurado y pasan por el proceso casi universalmente me dicen que fue una gran experiencia”.

El hecho de que reciba una citación no significa que será elegido para servir en un jurado.

Si es elegido, el juez principal le dice a 8 On Your Side que la mayoría de los juicios federales concluyen en una semana. Es probable que esté en el juzgado solo de 9 a.m. a 5 p.m.

Además, la corte le dará alrededor de $50 por día y cubrirá su almuerzo y estacionamiento.

Si tiene un consejo sobre una historia, envíe un correo electrónico a Mahsa a MSaeidi@WFLA.com.