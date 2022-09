(Photos by GettyImages and WFLA)

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Los esfuerzos de limpieza han comenzado después de que el huracán Ian dejó muchos daños en Florida.

Es posible que muchos residentes del condado de Pinellas se pregunten qué deben hacer con los escombros, los daños y las bolsas de arena usadas después de la tormenta.

Los líderes del condado de Pinellas ofrecieron consejos sobre lo que debe hacer:

Qué hacer con los escombros en su propiedad:

Residentes del condado de Pinellas no incorporado: Las ramas pequeñas y los escombros asociados se pueden agrupar, embolsar o colocar en botes de basura para que los recolectores de desechos los recojan regularmente. Para escombros más grandes, los propietarios deben hacer sus propios arreglos para la eliminación. Los residentes pueden llevar grandes cantidades de escombros a Residuos Sólidos del Condado de Pinellas, 3095 114th Avenue North, St. Petersburg, que estará abierto los viernes y sábados de 6 am a 6 pm Se aplican tarifas normales de eliminación.

Las ramas pequeñas y los escombros asociados se pueden agrupar, embolsar o colocar en botes de basura para que los recolectores de desechos los recojan regularmente. Para escombros más grandes, los propietarios deben hacer sus propios arreglos para la eliminación. Los residentes pueden llevar grandes cantidades de escombros a Residuos Sólidos del Condado de Pinellas, 3095 114th Avenue North, St. Petersburg, que estará abierto los viernes y sábados de 6 am a 6 pm Se aplican tarifas normales de eliminación. Residentes de la ciudad: consulte con su municipio para obtener instrucciones sobre la eliminación de escombros.

Aquí le mostramos cómo reportar daños a su hogar o propiedad:

Si tiene daños en su hogar relacionados con la tormenta, repórtelos en storm.pinellascounty.org . Haga clic en la pestaña “Reportar daños a su hogar”. Aunque debe presentar los daños a la propiedad privada con su compañía de seguros, documentar estos daños con el Condado puede ayudar a nuestra comunidad a solicitar una posible ayuda estatal y federal durante nuestra recuperación.

Informar daños a las carreteras u otras propiedades públicas (por ejemplo, árboles que bloquean la carretera)

Vaya a storm.pinellascounty.org y haga clic en el enlace SeeClickFix . Introduzca la ubicación y una breve descripción.

Para sacos de arena que no entraron en contacto con las aguas de la inundación:

Mantenga y almacene sacos de arena limpios para prepararse para eventos futuros. La temporada de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, y la mayoría de las tormentas ocurren entre mediados de agosto y fines de octubre.

Esparza arena en el césped o lechos de jardín. Coloque las bolsas vacías en su contenedor de basura (no coloque las bolsas en su contenedor de reciclaje).

La Administración Ambiental del Condado de Pinellas aconseja a los residentes que no arrojen sus sacos de arena en la playa. La arena utilizada para ayudar a detener las inundaciones puede ser diferente de la arena de la playa y puede causar problemas para la anidación de tortugas, entre otros problemas.

Los sacos de arena que han estado en contacto con el agua de la inundación pueden contaminarse con bacterias.

Para sacos de arena que han estado en contacto con aguas de inundación:

Lleve sacos de arena usados, separados de otros desechos, al Complejo de Eliminación de Desechos Sólidos del Condado de Pinellas, 3095 114th Avenue North, St. Petersburg. Se aplican tarifas de eliminación.

Por favor, no deseche arena o sacos de arena llenos en su basura regular. La arena no se quema y no se convertirá en energía en la instalación de conversión de residuos en energía del condado. Además, no mezcle sacos de arena con desechos de jardín. La arena es abrasiva y daña el equipo que se utiliza para moler los desechos del jardín y convertirlos en mantillo.

Para obtener más información, llame al Departamento de Residuos Sólidos al 727-464-7500.