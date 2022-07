TAMPA, Fla. (WFLA) – La comunidad hondureña en Tampa esta pidiéndole al presidente Joe Biden que apruebe un segundo TPS para casi 100 mil hondureños actualmente en los Estados Unidos.

Personas como la señora Sergia Arzú, inmigrante hondureña de la Bahía de Tampa, dicen que aquí no solo consiguieron un lugar seguro para vivir, también levantaron a su familia y consideran a este país su hogar, por lo que le piden al presidente Biden que los ayude a regularizar su condición. “La verdad son miles. Miles y miles y miles y en ese grupo estoy yo”.

Arzú destaca que ella y su familia llegaron a este país para trabajar duro y sumar. “22 años en este país y con orgullo le digo que no tenemos ningún record criminal, porque supimos desde que llegamos a este país, supimos las reglas que hay, a nuestros hijos les inculcamos el respeto hacia los demás, y por lo tanto, lo cumplieron”.

En el 2018, el entonces presidente Donald Trump anunció el fin del TPS para honduras, quedando solo dos opciones para los beneficiarios de la medida migratoria:

Retornar a su país o buscar otro recurso migratorio para legalizarse. “Regresar a nuestro país ya no está. En nuestro país la criminalidad, la pobreza, no, no se puede. No se puede regresar al país”. Sostuvo Arzú.

Pese a que un tribunal de apelación tiene un amparo actual para evitar las deportaciones, el recurso legal vence el próximo 4 de octubre, por lo que la petición al presidente Biden de un nuevo TPS se hace inminente. “Imagínese yo ya con 62 años estoy aquí, esperando una oportunidad”. >

La comunidad hondureña en Tampa destaca que el próximo domingo 17 de julio, desde las 11 de la mañana, se estará concentrando en el 10426 N Florida Ave., Tampa, 33612, donde tendrán música, comida y artesanía hondureña, además de un conversatorio sobre los próximos pasos a seguir como comunidad para conseguir este nuevo TPS.

Si deseas contactar a los organizadores de la actividad, puedes llamar al número: (813) 770-2193