Hombre muere tras incendio en una casa de Seminole

TAMPA, Fla. (TAMPA HOY) - La Taquería Emanuel en West Tampa es un restaurante que sigue ocupado durante la cuarentena. Los dueños son una pareja madre e hijo. Empezaron el negocio hace seis años.

"Ella dijo yo se cocinar obviamente. La gente le gusta pero no tengo nadie que me haga el papeleo, los permisos, el marketing, y para tener alguien al frente, no tiene a nadie. Y dije, yo te ayudo en ese aspecto y empezamos el negocio ella y yo," dice Jose Marin uno de los duenos de la taqueria.